Peringati Hari Ibu, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Berikan Penyuluhan Stunting di Jatim

DALAM rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh tiap Jumat 22 Desember, Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mendatangi warga Tenggumung, Surabaya Jawa Timur.

Tak hanya itu, Angela juga memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, bahan makanan, serta memberikan penyuluhan tentang stunting. Kedatangan Angela disambut dengan seni budaya Reog Ponorogo dan ajakan para warga untuk berswafoto.

Angela yang datang ke Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Surabaya ini dalam rangka memberikan penyuluhan tentang stunting sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu. Selain memberikan penyuluhan sebagai bentuk bakti kepada seorang ibu, Wamenparekraf Angela juga memberikan kado bunga mawar kepada lima orang ibu di atas usia 60 tahun.

Selain itu Angela juga memberikan bahan makanan berupa telur dan layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kesempatan tersebut Angela menuturkan akan pentingnya menjaga kesehatan dengan pola makan, istirahat yang cukup dan berolahraga serta menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu Ketua RT 2, Sulasmi menjelaskan bahwa di wilayahnya sudah zero stunting. Mesi begitu para warga diimbau untuk selalu menjaga kesehatan.

Selain memberikan penyulihan, Wamenparekraf Angela juga menyambangi UMKM kerupuk puli milik warga. Usaha ini menjadi binaan UMKM setempat.

(Leonardus Selwyn)