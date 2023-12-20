Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Covid-19 Kembali Melonjak, Ini Saran Dokter Agar Libur Nataru Tetap Aman dan Nyaman

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:30 WIB
Covid-19 Kembali Melonjak, Ini Saran Dokter Agar Libur Nataru Tetap Aman dan Nyaman
Covid-19 sudah melonjak drastis di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LIBUR natal dan tahun baru (Nataru) sudah dekat. Namun, kasus Covid-19 kini justru semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia.

Alhasil, para ahli menyarankan masyarakat yang berencana bepergian di momen liburan Nataru agar segera melakukan vaksin Covid-19. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), Dr. dr. Sally Aman Nasution, sebaiknya, vaksin dilakukan dua minggu sebelum keberangkatan.

“Tentunya libur Nataru ini kan tinggal minggu depan ya. Kalau mau liat efektif barangkali ya kalau masih memungkinkan (vaksin) silahkan. Walaupun lebih baik itu dua minggu sebelumnya ya,” ujar dr. Sally, saat diwawancara di Rumah PAPDI, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 18 Desember 2023.

“Karena vaksin itu paling baik dua minggu sebelum hari H lah kita misalnya mau berangkat. Tapi saya kira tidak ada kata terlambat. Karena orang-orang kan jalan-jalan mungkin bisa sampai seminggu atau beberapa hari ya,” katanya.

Covid-19

Selain itu, dr.Sally juga mengimbau agar masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan liburan, sama halnya seperti di masa pandemi Covid-19 sebelumnya. Salah satunya yakni dengan menggunakan masker.

“Artinya gini, mungkin kita berkumpul banyak-banyak itu agak diturunkan lagi sekarang. Karena jumlah kasus Covid yang meningkat. Dan satu lagi, masker saya kira,” tuturnya.

“Beberapa bulan ini memang ini tanpa masker. Tapi kalau di tempat-tempat yang tertutup, berkumpul banyak, saya kira paling baik kita menjaga diri kembali. Apalagi kelompok-kelompok komorbid,” katanya.

Halaman:
1 2
      
