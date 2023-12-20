4 Kasus Covid-19 JN.1 Terdeteksi di Indonesia, Didominasi Pasien DKI Jakarta

VARIAN baru Covid-19, JN.1 sudah terdeteksi di Indonesia. Temuan kasus JN.1 ditemukan di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Batam.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI dr Maxi Rein Rondonuwu mencatat, ada empat kasus Covid-19 varian JN.1 yang terdeteksi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Batam.

Dokter Maxi menjelaskan sublineage dari Omicron BA.2.86 tersebut terdeteksi di Jakarta Selatan dan Timur pada 17 November. Kemudian, satu kasus di Jakarta utara pada 23 November, dan satu kasus di Batam diidentifikasi pada 13 Desember.

“Semua pasien sudah ditangani oleh dinas kesehatan setempat,” ujar dr Maxi dalam keterangan resminya, seperti dikutip pada Selasa 19 Desember 2023.

Hingga Senin 18 Desember 2023 Kemenkes RI melaporkan kasus baru Covid-19 di Indonesia tercatat 2.243 kasus, dengan total kematian dua kasus, sementara jumlah orang yang ditesting sebanyak 2.630 pasien

“Kalau kondisi pasien Covid-19 varian JN.1 harus kita cek lagi yah. Tapi riwayat vaksin mereka sudah dua kali,” tutur Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakut Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Imran Pambudi MPHM.

Dokter Imran menyebut bahawa dua kasus kematian dari Covid-19 ini bukan disebabkan oleh JN.1.

“Mereka ada komorbid TBC dan paru-paru, itu yang memperberat kondisi,” ucapnya.