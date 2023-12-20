Carl's Jr Pamit dari Indonesia setelah 10 Tahun Beroperasi, Netizen Pecinta Burger Menjerit

Carls jr Pamit dari Indonesia setelah 10 Tahun Beroperasi, (Foto: Instagram)

Restoran waralaba, Carl's Jr, memutuskan untuk berhenti beroperasi. Terhitung pada 31 Desember 2023, restoran Carl's Jr yang dimiliki oleh MahaDasha Group tidak lagi melayani pelanggan.

Hal itu diketahui berdasarkan unggahan sosial media Carl's Jr yang ada di Instagram dan Twitter, Rabu (20/12/2023) ini. Dalam unggahannya Carl's Jr mengaku berterima kasih danb bangga karena telah menyajikan burger andalan mereka kepada masyarakat Indonesia selama 10 tahun belakangan ini.

"Sayangnya, kami harus mengakhir petualangan kami terhitung pada 31 Desember 2023," tulis mereka.

Keputusan tersebut langsung mengejutkan banyak orang terutama warga dunia maya yang sangat menyukai burger charbroiled dari Carl's Jr.

"Waduh padahal burger favorit ini, yang beneran daging bukan kaya yang banyak outletnya itu," tulis pemilik akun Instagram @ap0103.

"Beneran enggak sih? Please jangan bilang prank-prank males banget kalau bener. Aku doyan banget padahal," sitat pemilik akun Instagram @jessicaliasiswanto.

"Yah, burger paling besar dan worth it menurutku," tulis pemilik akun Instagram @ian_magickaito.