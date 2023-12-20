Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Intip Momen Siti Atikoh Ganjar Menyaring Kedelai hingga Potong Tahu di Gresik

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:11 WIB
Momen Siti Atikoh Ganjar mencoba membuat tahu, (Foto: Tim Siti Atikoh)
ISTRI capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melanjutkan safari politik bersilaturahmi ke Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada hari ini Rabu (20/12/2023)

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh berdialog dengan pengrajin tahu di UD Makmur. Kedatangan Siti Atikoh ini disambut antusias oleh ibu-ibu yang sudah sejak pagi menunggu di Desa Gadingwatu.

Ketika Siti Atikoh pergi mereka tampak berebut meminta foto bersama ibunda Alam Ganjar itu. Dengan senyum sumringah, Siti Atikoh melayani permintaan para ibu-ibu.

Setelah selesai melayani warga yang meminta foto, Siti Atikoh langsung mendatangi para pengrajin tahu untuk melihat secara langsung proses pembuatan tahu, dari awal sampai siap didistibusikan ke pasar.

Mengunjungi pengrajin tahu, terlihat Siti Atikoh juga turun langsung dengan menyaring kedelai yang sedang proses dimasak. Selanjutnya, Siti Atikoh dengan fokus memotong tahu menjadi kotak-kotak kecil.

Selanjutnya, Siti Atikoh mengajak pengrajin untuk berdialog. Dalam kesempatan ini, pengrajin menyebut permasalahan utama usaha tahu itu soal ketersediaan bahan baku, karena kedelai yang digunakan berasal dari impor.

Halaman:
1 2 3
      
