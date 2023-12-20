Resep Kue Kering Natal dan Tahun Baru yang Tak Boleh Ketinggalan

ADA beberapa resep kue kering Natal dan tahun baru sedap yang perlu kalian ketahui. Jelang perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024, umat Nasrani pasti sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut datangnya sanak saudara dan kerabat yang bersilaturahmi ke rumah.

Bukan hanya persiapan dekorasi rumah saja, tapi juga soal urusan perut. Mulai dari menu makanan berat yang biasa dimasak saat Natal, hingga kue-kue kering khas Natal dan tahun baru yang bisa dinikmati bersama keluarga dan juga tamu di rumah.

Apa saja kue kering khas Natal dan tahun baru itu? Berikut adalah beberapa kue kering Natal dan tahun baru, dikutip dari berbagai sumber.

Kue Jahe

Kue Jahe adalah kue kering yang wajib ada saat perayaan Natal dan tahun baru, kue ini sangat ikonik karena selalu ada dalam film maupun program spesial Natal. Berikut adalah resepnya:

Bahan-bahannya:

300 gram tepung terigu

170 gram margarin

100 gram gula palem

200 gram gula pasir

1/4 sdt garam

1 butir telur

3 sdt jahe bubuk

1 sdt baking powder

1/2 sdt kayu manis bubuk

1/2 sdt cengkeh bubuk

Cara memasak:

1. Aduk tepung terigu, kayu manis, cengkeh, jahe, baking powder, dan garam hingga merata.

2. Saring untuk memisahkan adonan yang menggumpal.

3. Di wadah terpisah kosok margarin dan gula hingga putih dan lembut.

4. Masukkan telur, kocok, tambahkan air, kocok, kemudian tambahkan adonan tepung.

5. Aduk hingga adonan kue menjadi kalis.

6. Ambil sedikit adonan, pipihkan dengan menggunakan rolling pin atau botol.

7. Potong dengan cetakan kue jahe yang sesuai.

8. Panggang kurang lebih 10 menit dalam suhu oven kompor bersuhu 175 derajat C.

9. Setelah selesai kamu juga bisa menghiasnya dengan royal icing agar tampak lebih menggemaskan dan bentuk seperti orang mini.

Shortbread Cookies

Berikut adalah resep kue kering Shortbread Cookies yang juga tak boleh ketinggalan saat Natal dan tahun baru.

Bahan-bahannya:

250 gram salted butter

680 gram tepung terigu

250 gram gula bubuk

Cara memasak:

1. Kocok mentega hingga lembut lalu tambahkan gula halus.

2. Sambil tetap mengocok adonan tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit.

3. Jika teksturnya sudah menyerupai pasir basah, bentuk menjadi bulatan dengan tangan.

4. Susun di atas loyang lalu pipihkan adonan perlahan.

5. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit.

6. Keluarkan dari oven listrik, potong sesuai keinginan, lalu panggang lagi selama 8 menit.

7. Apabila sudah selesai, dinginkan kue kurang lebih 60 menit sebelum menikmatinya dengan coklat atau teh hangat.

Kue Chocochips

Kue Chocochip juga sajian kue kering Natal dan tahun baru yang perlu ada saat perayaan.

Bahan-bahannya:

150 gram tepung terigu protein rendah

20 gram tepung maizena

120 gram gula bubuk

150 gram susu bubuk

1 butir telur

70 gram mentega

70 gr margarin

1/2 sdt baking powder double acting

1/4 sdt vanili bubuk

70 gram oatmeal

150 gram chocochips

Cara memasak:

1. Pertama, kocok gula halus dan margarin dengan mixer hingga berwarna putih, tambahkan telur dan kocok lagi hingga rata.

2. Di wadah lain, ayak tepung maizena dan tepung terigu, tambahkan susu bubuk, vanili, dan baking powder, lalu ratakan.

3. Tuangkan campuran tepung maizena dalam adonan yang dimikser, ratakan, lalu masukkan oatmeal dan chocochips, ratakan.

4. Siapkan loyang, olesi margarin, letakkan satu sendok adonan, tekan sedikit agar tidak terlalu tebal,

5. Panggang chocochips cookies selama 30 menit di dalam oven bersuhu 160 derajat Celcius.

6. Keluarkan chocochips cookies dari loyang, angin-anginkan, dan kemas ke dalam wadah.

7. Meski klasik, kue satu ini masih sangat populer di masyarakat, lo.