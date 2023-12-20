Resep Makan Malam untuk Penderita Diabetes, Ada Pepes Tahu hingga Spaghetti

, Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |04:00 WIB

RESEP makan malam untuk penderita diabetes yang sehat untuk dikonsumis. Jangan ragu untuk menyesuaikan resep sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.

Pastikan untuk memperhatikan porsi makan, mengatur karbohidrat, dan memperhatikan kebutuhan gizi sesuai dengan anjuran dokter atau ahli gizi.

BACA JUGA: Resep Batagor Ikan Lezat dan Bergizi ala Chef Devina Hermawan

Berikut adalah resep makan malam untuk penderita diabetes menghimpun berbagai sumber:

-Pepes Tahu





Bahan-bahan:

1 pcs tahu cina

1 butir telur

1 sachet gula tropicana slim

2 lembar daun pisang

1/2 sdt garam

1/2 sdt royco

1/2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada bubuk

1/4 siung bawang bombay

Bumbu Rajang: 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 batang daun bawang

Bumbu Halus: 1 ruas kencur, 1 sdm ketumbar, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit merah

Cara Membuat:

Rajang semua bumbu rajang. Sementara, iris tipis-tipis daun bawang.

Setelah itu, haluskan bumbu halus menggunakan blender atau ulekan.

Hancurkan tahu cina untuk kemudian dicampur dengan bumbu rajang dan bumbu halus.

Kemudian, tambahkan 1 butir telur, lada bubuk, royco, garam, kaldu jamur, dan gula tropicana slim.

Aduk rata kemudian bungkus tahu dengan daun pisang.

Kukus pepes tahu selama 15 menit hingga matang.

Setelah matang, pepes tahu dapat dibakar di atas teflon agar aroma daunnya keluar dan pepes tahu lebih awet.