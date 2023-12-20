Apa Resep Ayam Bumbu Taliwang? Ini Rahasianya Biar Lezat

MENGULIK apa resep ayam bumbu Taliwang khas Lombok yang menggugah selera. Makanan ini dapat disajikan sebagai pelengkap santap akhir pekan atau berkumpul bersama keluarga besar.

Ayam bumbu Taliwang adalah olahan ayam kampung yang diramu dengan bumbu khas sehingga menghasilkan cita rasa yang kuat dan lezat. Biasanya ayam Taliwang disajikan bersama nasi hangat, cah kangkung, dan taburan bawang goreng.

Berikut resep nikmat ayam bumbu Taliwang dengan cita rasa lezat:

Bahan-bahan:

1 ekor ayam kampung muda, potong menjadi 4 bagian

1 sendok teh lada bubuk

2 sendok makan garam

3 batang serai, tumbuk

4 sendok makan minyak untuk menumis

7 lembar daun jeruk, buang tulang daunnya

400 ml santan dari setengah butir kelapa

Air dari 1 buah jeruk nipis

Penyedap masakan (opsional)