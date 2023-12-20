Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Makan Siang untuk Pejuang Diet, Rasanya Tetap Enak

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |03:30 WIB
3 Resep Makan Siang untuk Pejuang Diet, Rasanya Tetap Enak
Ilustrasi resep masakan untuk diet (Foto: Instagram)
A
A
A

REKOMENDASI 3 resep makan siang untuk pejuang diet yang rendah kalori hingga bergizi. Dalam hal ini memiliki bentuk tubuh ideal adalah impian bagi setiap orang. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang rela berjuang mati-matian melakukan diet demi bisa menurunkan berat badan.

Namun meski sedang diet, makan enak juga tetap perlu. Yang penting tetap memperhatikan jumlah kaloridikonsumsi. Melansir NHS, kunci keberhasilan program diet adalah dengan mengonsumsi jumlah kalori sesuai kebutuhan aktivitas.

Berikut Okezone berikan 3 resep makan siang untuk pejuang diet.

1. Ramen diet

Meski tengah menjalani program diet, kita masih bisa makan ramen. Namun ramen yang dikonsumsi adalah jenis modifikasi yang telah dipertimbangkan jumlah kalorinya. Berikut adalah cara membuatnya.

Bahan

3 cm jahe iris kecil2

6 bawang merah

4 bawang putih

ramen

5 cabai

2-4 sdm kecap asin

1/2 sdt garam

1 sdt gula pasir

1 sdt penyedap

1500 ml air

2 sdm fiber cream

sawi

telur rebus

wortel

dada ayam

jagung manis

tahu

mie

Cara Membuat

Didihkan air, lalu masukkan dada ayam, dan tambahkan kecap asin.

Cincang halus bawang merah, bawang putih dan cabai, lalu masukkan ke dalam rebusan ayam.

Tambahkan jahe, garam, gula dan penyedap.

Masak selama sekitar 20 menit.

Tiriskan dada ayam.

Saring air rebusan tadi. Ambil bawang dan cabai, lalu haluskan.

Didihkan lagi air rebusan yang tadi.

Tambahkan bawang bombay dan cabai yang telah dihaluskan.

Lalu tuang krim fiber.

Terakhir, susun semua condiment ke dalam wadah untuk disajikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510//diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3156044//donat-aOvC_large.jpg
Resep Donat Kentang Enak dan Mudah, Cocok untuk Camilan Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/298/3156041//donat-hzOZ_large.jpg
Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754//crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155768//nugget-1ow8_large.jpg
Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592//laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement