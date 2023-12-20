3 Resep Makan Siang untuk Pejuang Diet, Rasanya Tetap Enak

REKOMENDASI 3 resep makan siang untuk pejuang diet yang rendah kalori hingga bergizi. Dalam hal ini memiliki bentuk tubuh ideal adalah impian bagi setiap orang. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang rela berjuang mati-matian melakukan diet demi bisa menurunkan berat badan.

Namun meski sedang diet, makan enak juga tetap perlu. Yang penting tetap memperhatikan jumlah kaloridikonsumsi. Melansir NHS, kunci keberhasilan program diet adalah dengan mengonsumsi jumlah kalori sesuai kebutuhan aktivitas.

Berikut Okezone berikan 3 resep makan siang untuk pejuang diet.

1. Ramen diet

Meski tengah menjalani program diet, kita masih bisa makan ramen. Namun ramen yang dikonsumsi adalah jenis modifikasi yang telah dipertimbangkan jumlah kalorinya. Berikut adalah cara membuatnya.

Bahan

3 cm jahe iris kecil2

6 bawang merah

4 bawang putih

5 cabai

2-4 sdm kecap asin

1/2 sdt garam

1 sdt gula pasir

1 sdt penyedap

1500 ml air

2 sdm fiber cream

sawi

telur rebus

wortel

dada ayam

jagung manis

tahu

mie

Cara Membuat

Didihkan air, lalu masukkan dada ayam, dan tambahkan kecap asin.

Cincang halus bawang merah, bawang putih dan cabai, lalu masukkan ke dalam rebusan ayam.

Tambahkan jahe, garam, gula dan penyedap.

Masak selama sekitar 20 menit.

Tiriskan dada ayam.

Saring air rebusan tadi. Ambil bawang dan cabai, lalu haluskan.

Didihkan lagi air rebusan yang tadi.

Tambahkan bawang bombay dan cabai yang telah dihaluskan.

Lalu tuang krim fiber.

Terakhir, susun semua condiment ke dalam wadah untuk disajikan.