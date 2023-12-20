Potret Gaya Nia Ramadhani Bersiap Liburan Akhir Tahun di Amerika, Bak Seleb Hollywood!

DIKENAL sebagai salah satu selebriti yang hobi liburan ke luar negeri, Nia Ramadhani tentunya tak ingin melewatkan momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akhir tahun 2023.

Alih-alih berlibur di dalam negeri, Nia Ramadhani kembali berencana merayakan pergantian tahun 2023 di luar negeri, tepatnya di kediaman pribadinya yang berlokasi di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Hal tersebut diketahui dalam salah satu unggahan terbaru yang ia bagikan baru-baru ini di akun Instagram pribadinya. Seperti biasa, Nia Ramadhani terlihat tampil fashionable.

“Mari memulai sesi liburan,” tulis Nia, dalam keterangan unggahannya, Rabu, (20/12/2023)

Meski hanya berfoto di rumah mewahnya itu, Nia terlihat tampil bak selebriti Hollywood dengan outfit of the day alias OOTD serba hitam. Mama muda satu itu memadukan atasan crop top berwarna hitam yang dipadukan dengan rok panjang berbelahan paha tinggi, higth midriff berwarna senada.

