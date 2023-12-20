Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Gaya Nia Ramadhani Bersiap Liburan Akhir Tahun di Amerika, Bak Seleb Hollywood!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |18:30 WIB
Potret Gaya Nia Ramadhani Bersiap Liburan Akhir Tahun di Amerika, Bak Seleb Hollywood!
Potret gaya Nia Ramadhani bersiap liburan, (Foto: Instagram @ramadhaniabakrie)
A
A
A

DIKENAL sebagai salah satu selebriti yang hobi liburan ke luar negeri, Nia Ramadhani tentunya tak ingin melewatkan momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akhir tahun 2023.

Alih-alih berlibur di dalam negeri, Nia Ramadhani kembali berencana merayakan pergantian tahun 2023 di luar negeri, tepatnya di kediaman pribadinya yang berlokasi di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Hal tersebut diketahui dalam salah satu unggahan terbaru yang ia bagikan baru-baru ini di akun Instagram pribadinya. Seperti biasa, Nia Ramadhani terlihat tampil fashionable.

“Mari memulai sesi liburan,” tulis Nia, dalam keterangan unggahannya, Rabu, (20/12/2023)

Meski hanya berfoto di rumah mewahnya itu, Nia terlihat tampil bak selebriti Hollywood dengan outfit of the day alias OOTD serba hitam. Mama muda satu itu memadukan atasan crop top berwarna hitam yang dipadukan dengan rok panjang berbelahan paha tinggi, higth midriff berwarna senada.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164155/nia_ramadhani-ZyGu_large.jpg
Aksi Kocak Nia Ramadhani Belajar Masak Bikin Netizen Geregetan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147720/nia_ramadhani_bagikan_tips_agar_pernikahan_langgeng-9M7k_large.jpg
Nia Ramadhani Bagikan Tips agar Pernikahan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144348/nia_ramadhani-01xs_large.jpg
Nia Ramadhani Beri Ucapan Penuh Cinta di  Ulang Tahun Mikhayla,Netizen: Sedih Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135069/4_potret_awet_muda_nia_ramadhani_saat_rayakan_ultah_ke_35_tahun_di_amerika_serikat-XzWJ_large.jpg
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/612/3123169/nia_ramadhani_takut_anaknya_kena_mental_jika_dididik_cara_orangtuanya_dahulu-ZChb_large.jpg
Nia Ramadhani Takut Anaknya Kena Mental jika Dididik Cara Orangtuanya Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113530/5_tips_diet_ala_nia_ramadhani_tanpa_makan_nasi_hingga_tak_nyemil-cCDX_large.jpg
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement