Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Merawat Sepatu agar Tetap Awet meski Jarang Dipakai

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |11:05 WIB
5 Tips Merawat Sepatu agar Tetap Awet meski Jarang Dipakai
Tips merawat sepatu. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPATU menjadi fashion item yang banyak digemari pria dan wanita. Bahkan ada juga yang gemar mengoleksi sepatu, apalagi untuk edisinya terbatas.

Namun, terlalu lama menyimpan sepatu ternyata sama saja seperti merusak sepatu tersebut secara perlahan lho.

Seperti halnya yang terjadi oleh akun X @Widino. Dia menyimpan sepatunya terlalu lama dan ketika dipakai untuk traveling, sepatu tersebut langsung rusak. Padahal sepatu tersebut tidak sering dia pakai, hanya untuk kegiatan tertentu saja.

Sepatu 

“Kejadian di gw, sepatu north face ini baru dipake 4x traveling. Terakhir sebelum pandemi. Setelah sekian lama nganggur giliran dipake langsung ambrol,” tulis akun tersebut dalam unggahannya. 

Agar Anda tidak memiliki pengalaman serupa, berikut beberapa tips untuk merawat sepatu Anda agar tetap awet meski tak sering dipakai, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (20/12/2023):

 BACA JUGA:

1. Memilih dan bersihkan sepatu sebelum disimpan

Untuk penyimpanan jangka panjang, sebaiknya memilih sepatu mana yang hendak disimpan dan bersihan sepatu-sepatu yang hendak disimpan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dini pada sepatu dan agar bakteri di sepatu yang kotor tidak semakin berkembang biak.

2. Pilih wadah penyimpanan yang tepat

Penting untuk memilih wadah penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hindari menyimpan sepatu di kardus sepatu, sebab kardus rentan lembab. Sebagai alternatif Anda dapat menggunakan kotak plastik transparan yang dapat ditumpuk Pastikan sepatu kering sebelum disimpan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/194/2988096/glashka-x-shaddy-kolaborasi-hadirkan-sepatu-kulit-bordir-manual-THlsdMKdZg.jpg
Glashka X Shaddy Kolaborasi Hadirkan Sepatu Kulit Bordir Manual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/194/2959219/5-tips-beli-sepatu-lari-yang-tepat-jangan-sampai-kaki-cedera-XXdqQOGTsr.jpg
5 Tips Beli Sepatu Lari yang Tepat, Jangan Sampai Kaki Cedera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/194/2958654/6-cara-mengeringkan-sepatu-di-musim-hujan-tanpa-sinar-matahari-ZgHimf2TBk.jpg
6 Cara Mengeringkan Sepatu di Musim Hujan Tanpa Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/194/2954897/tips-simpel-mencuci-sepatu-usai-kehujanan-anti-ribet-m0oWgIF0Eu.jpg
Tips Simpel Mencuci Sepatu Usai Kehujanan, Anti Ribet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/612/2953977/tips-mencuci-sepatu-yang-kehujanan-cuma-butuh-sikat-bersih-kok-h7sdbDKuuz.jpeg
Tips Mencuci Sepatu yang Kehujanan, Cuma Butuh Sikat Bersih Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/194/2952930/4-cara-cepat-mengeringkan-sepatu-basah-karena-kehujanan-jangan-sampai-kena-kutu-air-cviGM6e8R4.jpg
4 Cara Cepat Mengeringkan Sepatu Basah karena Kehujanan, Jangan Sampai Kena Kutu Air!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement