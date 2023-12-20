5 Tips Merawat Sepatu agar Tetap Awet meski Jarang Dipakai

SEPATU menjadi fashion item yang banyak digemari pria dan wanita. Bahkan ada juga yang gemar mengoleksi sepatu, apalagi untuk edisinya terbatas.

Namun, terlalu lama menyimpan sepatu ternyata sama saja seperti merusak sepatu tersebut secara perlahan lho.

Seperti halnya yang terjadi oleh akun X @Widino. Dia menyimpan sepatunya terlalu lama dan ketika dipakai untuk traveling, sepatu tersebut langsung rusak. Padahal sepatu tersebut tidak sering dia pakai, hanya untuk kegiatan tertentu saja.

“Kejadian di gw, sepatu north face ini baru dipake 4x traveling. Terakhir sebelum pandemi. Setelah sekian lama nganggur giliran dipake langsung ambrol,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Agar Anda tidak memiliki pengalaman serupa, berikut beberapa tips untuk merawat sepatu Anda agar tetap awet meski tak sering dipakai, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (20/12/2023):

1. Memilih dan bersihkan sepatu sebelum disimpan

Untuk penyimpanan jangka panjang, sebaiknya memilih sepatu mana yang hendak disimpan dan bersihan sepatu-sepatu yang hendak disimpan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dini pada sepatu dan agar bakteri di sepatu yang kotor tidak semakin berkembang biak.

2. Pilih wadah penyimpanan yang tepat

Penting untuk memilih wadah penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hindari menyimpan sepatu di kardus sepatu, sebab kardus rentan lembab. Sebagai alternatif Anda dapat menggunakan kotak plastik transparan yang dapat ditumpuk Pastikan sepatu kering sebelum disimpan