Potret Cantik Ghea Youbi di Masjid Nabawi, Adem Banget Lihatnya

PENYANYI Ghea Youbi tengah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Potretnya yang duduk di pelataran Masjid Nabawi, Madinah bikin netizen terkesima.

Potret Ghea Youbi tampil cantik mengenakan setelan hijab, diunggahnya di media sosial Instagram pribadi. Dia memakai hijab dengan atasan berwarna gelap dan bawahan rok panjang cerah, plus kerudung bermotif. Penampilannya pun semakin sempurna dengan memakai kacamata.

Dalam keterangan foto, Ghea Youbi menceritakan bahwa niat untuk menjalankan ibadah umrah sudah ada sejak tahun lalu.

“Sudah punya niatan dari tahun lalu untuk ibadah umroh, tapi Qodarullah Allah belum mengizinkan diwaktu yang kita mau. Tapi Allah lebih tau kapan waktu yang tepat aku pergi melaksanakan ibadah umroh,” tulis Ghea Youbi, dikutip okezone.com pada Selasa (19/12/2023).

Dara cantik kelahiran Bandung ini, juga meminta maaf kepada teman-temannya.

“Masyaa Allah. Mohon maaf lahit bathin teman-teman. Semoga teman-teman onlineku yang ingin melaksanakan ibadah umroh/haji, segera dkabulkan permintaanya dan diberikan kesehatan, rejeki oleh Allah SWT. Aamiin,” tulis penyanyi kelahiran 4 April 2000.