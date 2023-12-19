Tora Sudiro Ungkap Rahasia 14 Tahun Hidup Harmonis dengan Mieke Amalia, Akui Cinta Mati

PASANGAN Tora Sudiro dan Mieke Amalia tengah berbahagia. Pasalnya, hari ini usia pernikahan mereka genap 14 tahun.

Tora Sudiro pun tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada sang istri, Mieke Amalia. Tidak terasa, mereka bisa melewati usia pernikahan selama 14 tahun.

Rupanya, ada rahasianya mereka bisa hidup harmonis hingga kini. Tora Sudiro membagikannya dalam unggahan di media sosial pribadinya.

“14 years and counting. Happy Anniversary my Lop Alhamdulillah keluarga kita adhem bhenerrrr……haahhh!!! Walau kadang kelakuan kita kayak gorilla di tiktok, tapi aku pingin kamu tau, kalo aku cinta mati asmara ngepot sama kamu,” tulis Tora Sudiro dalam keterangan foto yang diunggahnya di media sosial pribadi, dikutip okezone.com pada Selasa (19/12/2023).

Aktor berusia 50 tahun ini, juga mengucapkan terima kasih kepada sang istri yang telah setia menemani selama ini.

“Terima kasih atas setiap canda dan tawa yg bukan anaknya Nggok, setiap keisengan dan kengambegkan. Terimakasih udah membuat aku jatuh cinta setiap harinya. Empat belas tahun dan seterusnya, sebuah komedi romantis yang abadi,” tulis Tora Sudiro.

Melihat unggahan sang suami, Mieke Amalia pun langsung memberikan balasan di kolom komentar.

“I Love you sangat my Gorila,” tulis Mieke Amalia.