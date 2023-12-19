Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tora Sudiro Ungkap Rahasia 14 Tahun Hidup Harmonis dengan Mieke Amalia, Akui Cinta Mati

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:19 WIB
Tora Sudiro Ungkap Rahasia 14 Tahun Hidup Harmonis dengan Mieke Amalia, Akui Cinta Mati
Mieke Amalia dan Tora Sudiro bahagia di usia pernikahan 14 tahun. (Foto: Instagram Tora Sudiro)
A
A
A

PASANGAN Tora Sudiro dan Mieke Amalia tengah berbahagia. Pasalnya, hari ini usia pernikahan mereka genap 14 tahun.

Tora Sudiro pun tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada sang istri, Mieke Amalia. Tidak terasa, mereka bisa melewati usia pernikahan selama 14 tahun.

Rupanya, ada rahasianya mereka bisa hidup harmonis hingga kini. Tora Sudiro membagikannya dalam unggahan di media sosial pribadinya.

Tora Sudiro

“14 years and counting. Happy Anniversary my Lop Alhamdulillah keluarga kita adhem bhenerrrr……haahhh!!! Walau kadang kelakuan kita kayak gorilla di tiktok, tapi aku pingin kamu tau, kalo aku cinta mati asmara ngepot sama kamu,” tulis Tora Sudiro dalam keterangan foto yang diunggahnya di media sosial pribadi, dikutip okezone.com pada Selasa (19/12/2023).

Aktor berusia 50 tahun ini, juga mengucapkan terima kasih kepada sang istri yang telah setia menemani selama ini.

“Terima kasih atas setiap canda dan tawa yg bukan anaknya Nggok, setiap keisengan dan kengambegkan. Terimakasih udah membuat aku jatuh cinta setiap harinya. Empat belas tahun dan seterusnya, sebuah komedi romantis yang abadi,” tulis Tora Sudiro.

Melihat unggahan sang suami, Mieke Amalia pun langsung memberikan balasan di kolom komentar.

“I Love you sangat my Gorila,” tulis Mieke Amalia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168467/tora_sudiro-Ts6R_large.jpg
Kocak! Tora Sudiro Lakukan Ini Saat Mieke Amalia Sering Tidur Membelakanginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060160/tora_sudiro-Dw74_large.jpg
Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060096/tora_sudiro-mLXC_large.jpg
Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054156/tora_sudiro-Kqjc_large.jpg
Wejangan Tora Sudiro untuk Anak yang Baru Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054091/anak_tora_sudiro_menikah-FrZU_large.jpg
Putri Tora Sudiro Resmi Dinikahi Muhammad Ivan Lubis dengan Maskawin Logam Mulia 25 Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053479/tora_sudiro-qYsp_large.jpg
Tora Sudiro Akui Siap Punya Cucu Tahun Depan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement