9 Contoh Kata Sambutan Natal Singkat dan Penuh Makna

BERIKUT 9 contoh kata sambutan Natal singkat yang mungkin perlu kalian ketahui. Dalam perayaan Natal, biasanya akan dibentuk kepanitiaan di gereja atau lingkungan sekitarmu.

Dalam perayaan Natal, biasanya ketua panitia akan memberikan sepatah dua patah kata sambutan terkait persiapan Natal yang telah dilakukan, pesan dan juga harapan terkait Natal tahun ini. Kata sambutan juga bisa disampaikan tokoh setempat.

Apakah kalian salah seorang yang akan memberikan kata sambutan Natal 2023 ini? Berikut adalah contoh-contoh kata sambutan Natal, dikutip dari berbagai sumber.

1. Contoh Kata Sambutan Natal Singkat

Shalom, selamat malam teman-teman semua...

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karema atas kasih dan penyertaan-Nya, kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan Natal.

Saya selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan teman-teman yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.

Tema Natal kita pada malam hari ini adalah "Rise and Shine". Tema ini mengingatkan kita untuk menjadi terang bagi dunia.

Kiranya kita dapat menjadi terang yang menerangi kegelapan dan menuntun orang lain menuju terang itu.

Semoga damai dan sukacita Natal tercurah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

2. Contoh Kata Sambutan Natal Singkat

Salam sejahtera dan selamat Natal!

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.

Saya selaku ketua panitia perayaan Natal ini, mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang hadir di sini. Semoga perayaan Natal ini dapat menjadi momen bagi kita untuk merenungkan kembali kelahiran Yesus Kristus, dan menghayati makna kehadiran-Nya dalam hidup kita.

Pada malam yang indah ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali kisah kelahiran Yesus Kristus. Kisah kelahiran Yesus Kristus adalah kisah tentang kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan rela mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita.

Kelahiran Yesus Kristus juga merupakan momen sukacita yang besar bagi umat manusia. Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Dialah Juru Selamat kita yang membebaskan kita dari dosa dan maut.

Dalam perayaan Natal ini, marilah kita menghayati makna kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita, seperti yang telah dilakukan Yesus Kristus.

Marilah kita juga belajar untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Marilah kita hidup sesuai dengan ajaran-Nya, dan selalu berbuat baik kepada sesama.

Semoga perayaan Natal ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin.

3. Contoh Kata Sambutan Natal Singkat

Syalom .....selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua..

Yang terhormat Pendeta (Nama Pendeta)

Yang terhormat Pengurus Gereja (nama gereja) di Jakarta

Yang terhormat ketua dan rekan-rekan, serta yang saya kasihi anak-anak sekolah minggu dan tamu undangan yang berbahagia pada sore hari ini.

Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua.

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, juru slamat kita, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal ini. Sehubungan dengan perayaan Natal malam ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terimakasih kepada Pendeta, Pengurus Gereja (nama gereja), dan Bapak/ibu, saudara/saudari sekalian yang telah menghadiri perayaan Natal pada malam hari ini.

Bapak, ibu, saudara/saudari yang berbahagia,

Sebagai ketua panitia Natal (nama gerejal tahun 2023 ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Natal ini, dimana diantara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan Natal pada malam hari ini dapat terlaksana.

Seperti yang kita ketahui bahwa Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, semoga kita semua dapat merasakan kasih damai Natal pada malam ini.

Sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada malam Natal hari ini, saya selaku ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di tempat ini, jika merasa belum puas atas pelayanan, susunan acara, fasilitas maupun kata-kata yang tidak berkenan dihati saudara saudari sekalian.

Demikianlah sambutan singkat ini saya sampaikan, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langka kita

Selamat hari Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024

Tuhan Yesus Memberkati, Syalom.