HOME WOMEN LIFE

5 Tips Bikin Resolusi Tahun Baru Realistis dan Logis, Tidak Perlu Muluk-muluk!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:30 WIB
5 Tips Bikin Resolusi Tahun Baru Realistis dan Logis, Tidak Perlu Muluk-muluk!
Resolusi tahun baru, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING dengan perayaan Natal yang makin dekat, di waktu yang bersamaan juga tahun 2023 akan segera berakhir. Umumnya, sebelum pergantian ke tahun yang baru, orang-orang akan membuat rencana atau resolusi kehidupan di tahun yang baru.

Tujuannya, selain memasang target yang ingin dicapai juga jadi harapan agar nantinya tahun yang baru bisa membawa berbagai hal baik yang baru juga seiring dengan semangat dan kesempatan baru yang datang.

Bercita-cita atau memasang target setinggi mungkin memang tak ada salahnya, tapi di sisi lain juga ada baiknya membuat resolusi tahun baru yang realistis. Berikut tips sukses membuat resolusi tahun baru 2024, tidak perlu muluk-muluk agar perlahan-lahan bisa terealisasi.

1. Membuat rencana tindakan: Resolusi yang dibikin sulit terwujud jika tidak melakukan langkah pasti. Makanya, rencanakan waktu dan apa saja sarana dan media apa saja yang diperlukan agar lebih mudah mencapai tujuan.

2. Spesifik dan realistis: Tahun baru memang bisa membawa banyak peluang baru. Namun, dalam menyusun resolusi Anda tetap perlu spesifik dan realistis. Tentukan resolusi yang jelas dan bisa diukur, ini bisa memudahkan diri sendiri melihat seberapa dekat dengan target yang ingin dicapai.

Halaman:
1 2
      
