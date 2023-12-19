Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Nama Sembilan Rusa Penarik Kereta Santa Claus

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |17:44 WIB
Ini Nama Sembilan Rusa Penarik Kereta Santa Claus
Ilustrasi nama sembilan rusa (Foto: Freepik)




INI nama sembilan rusa penarik kereta Santa Claus yang terkenal sejak tahun 1823. Nama mereka bahkan ada didalam puisi berjudul A Visit from St Nicholas karya Clement C Moore.

Setiap tokoh rusa memiliki kekuatan dan kelebihan masing-masing. Dengan kekuatannya itu mereka membantu Santa Claus membagikan hadiah dalam suka cita Natal kepada umat Kristiani di seluruh negeri.

Berikut adalah nama sembilan rusa penarik kereta Santa Claus melansir sno.co.uk:

1. Dasher

Natal

Dasher adalah rusa tercepat di antara semua rusa penarik kereta tersebut. Namanya diambil karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, Rudolph kemudian menggantikannya sebagai rusa penarik kereta utama karena Dasher terlalu cepat dan sulit diikuti oleh rusa lainnya.

2. Dancer

Seperti namanya, Dancer memiliki bakat menari. Meskipun ia pernah ditawari kontrak untuk tampil di Broadway, tetapi cita-citanya adalah bekerja untuk Santa Claus dan membantu mengantarkan hadiah pada malam Natal.

