Kisah Haru Gadis Piatu Penjual Donat Dihadiahi Rumah oleh Bule di Bali

KEBERUNTUNGAN bisa datang kapan saja melalui banyak hal. Seperti kisah mengharukan yang dialami oleh seorang wanita penjual donat asal Bali satu ini.

Ia diketahui baru saja mendapatkan kejutan dari seorang pria bule bernama Isaiah Garza. Dalam video yang beredar di linimasa Instagram tersebut, wanita yang tidak diketahui itu terlihat menangis bahagia saat pria bule itu menyebutkan kalau dirinya baru saja membelikan rumah baru untuknya.

Lewat akun Instagram pribadinya @isaiahgarza, ia mengaku bahwa beberapa bulan lalu ia bertemu dengan gadis penjual donat tersebut dan mengetahui kalau gadis muda itu menjual donat untuk membiayai pemakaman orangtuanya yang telah meninggal pada awal tahun ini.

Kala itu, ketika ditanya apakah ia mempunyai sebuah impian, wanita itu menjawab suatu saat ia ingin mempunyai rumah. Kini untuk mewujudkan impian wanita itu, Isaiah membelikan wanita itu sebuah rumah lengkap beserta isinya.

“Kami membelikanmu rumah baru,” kata Isaiah diartikan dalam bahasa Indonesia, dikutip dalam video Instagram @isaiahgarza, Selasa (19/12/2023) yang sudah mendapat hampir 500 ribu like dari para warganet tersebut.