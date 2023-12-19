Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Gadis Piatu Penjual Donat Dihadiahi Rumah oleh Bule di Bali

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:30 WIB
Kisah Haru Gadis Piatu Penjual Donat Dihadiahi Rumah oleh Bule di Bali
Kisah haru gadis penjual donat di Bali, (Foto: Instagram @isaiahgarza)
A
A
A

KEBERUNTUNGAN bisa datang kapan saja melalui banyak hal. Seperti kisah mengharukan yang dialami oleh seorang wanita penjual donat asal Bali satu ini.

Ia diketahui baru saja mendapatkan kejutan dari seorang pria bule bernama Isaiah Garza. Dalam video yang beredar di linimasa Instagram tersebut, wanita yang tidak diketahui itu terlihat menangis bahagia saat pria bule itu menyebutkan kalau dirinya baru saja membelikan rumah baru untuknya.

Lewat akun Instagram pribadinya @isaiahgarza, ia mengaku bahwa beberapa bulan lalu ia bertemu dengan gadis penjual donat tersebut dan mengetahui kalau gadis muda itu menjual donat untuk membiayai pemakaman orangtuanya yang telah meninggal pada awal tahun ini. 

Kala itu, ketika ditanya apakah ia mempunyai sebuah impian, wanita itu menjawab suatu saat ia ingin mempunyai rumah. Kini untuk mewujudkan impian wanita itu, Isaiah membelikan wanita itu sebuah rumah lengkap beserta isinya.

“Kami membelikanmu rumah baru,” kata Isaiah diartikan dalam bahasa Indonesia, dikutip dalam video Instagram @isaiahgarza, Selasa (19/12/2023) yang sudah mendapat hampir 500 ribu like dari para warganet tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement