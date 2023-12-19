Siti Atikoh Ganjar: Kaum Perempuan Harus Terdidik

ISTRI calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memiliki kepedulian tinggi terhadap kaum perempuan. Dirinya menyampaikan jika peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sangatlah banyak.

Atikoh menyebut, pertama-tama tentunya peran untuk menjadi diri sendiri sebelum berperan untuk keluarga dan lingkungan sekitar.

“Perempuan itu kan perannya banyak sekali. Banyak sekali, bagaimana menjadi diri sendiri, kemudian menjadi pendamping suami, bagaimana kita bisa mensupport suami tetap dalam bekerja,” kata Siti Atikoh dalam acara di Trenggalek, Selasa (19/12/2023)

“Dalam tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan anggota masyarakat, ditambah belum lagi tanggung jawab kita menjadi sosok sosial,” tambahnya.

BACA JUGA:

Menurut Atikoh, itulah kenapa salah satu upaya untuk menyukseskan banyak peran penting dari kaum perempuan tersebut yakni lewat pendidikan. Dalam kesempatan jni Siti Atikoh menegaskan sejatinya kamu perempuan harus terdidik. Pembelajaran ini dilakukan seumur hidup.

BACA JUGA:

“Karena menjadi orang tua itu pembelajaran seumur hidup. Learning by doing,” tutur Atikoh.