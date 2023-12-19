Potret dan Profil Agatha Chelsea, Mantan Penyanyi Cilik yang Punya Gaya Busana Elegant

AGATHA Chelsea memulai karier sejak kecil dengan mnegikuti kompetisi Idola Cilik musim keempat. Dia berhasil menjadi juara 3.

Seiring berjalannya waktu, Agatha Chelsea kini sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang semakin cantik dan memiliki pesonanya tersendiri.

Dia pun tidak hanya sukses di dunia entertainment, juga pendidikan. Dia diketahui menamatkan pendidikan di Universitas Melbourne.

Kini, banyak yang penasaran dengan sosok cantiknya. Mengutip akun Instagram, Selasa (19/12/2023), berikut potret dan profilnya.

1. Karier Awal

Mengawali karier sebagai penyanyi cilik dengan mengikuti kontes Idola Cilik musim keempat, siapa sangka Chelsea menjadi juara ketiga. Setelah mengawali karier sebagai penyanyi, Chelsea pun turut mendalami seni peran dengan membintangi beberapa film salah satunya “Ada Cinta di SMA” tahun 2016.

2. Masuk Top 3 Besar Idola Cilik

Meskipun pada 2009 dirinya pernah mencoba 2 kali audisi Idola Cilik dan gagal, akhirnya dia bisa membuktikan di 2013 menjadi juara 3 idola cilik musim keempat. Dia pun memiliki lebih dari 5 single, salah satunya berjudul “Delapan Huruf” yang baru rilis di 2023 ini.