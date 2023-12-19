Gandeng Gala, Begini Tampilan Fuji Jika Jadi Mamah Muda Jaksel

FUJI Utami memang kerap menghabiskan waktu dengan ponakannya Gala Sky setiap ada kesempatan. Fuji pun terlihat menghadiri acara-acara bersama dengan anak almarhum Vanessa Angel ini.

Nah, baru-baru ini keduanya pun tampak hadir pada pesta ulang tahun Baby Adzam, anak dari komedian Sule dan Nathalie Holscher. Keduanya pun tampil kompakan dan nampak bahagia.

Potret ini pun langsung menyita perhatian netizen, yang menyebut Fuji layaknya mamah muda. Nah, berikut potret kebersamaan Fuji dan Gala Sky seperti dilansir dari akun Instagram @fuji_an.

Apalagi, Fuji tampil dengan gaun anggun layaknya ibu muda. Menggunakan midi dress putih berbahan scuba dengan belahan di tengah, perempuan yang tengah digosipkan dengan dengan Asnawi ini benar-benar seperti ibu muda Jaksel.

Sementara untuk bawahannya, dia terlihat menggunakan heels putih. Tapi, tidak hanya Fuji yang memukau, tampilan Gala juga membuat netizen terpukau. Gala nampak menggunakan set suit motif kotak-kotak, yang dibuat untuk anak kecil.

Dengan nuansa biru dan sedikit abu-abu, Gala memadukannya dengan sneakers berwarna putih, membuat anak dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini terlihat menggemaskan.

Fuji pun nampak berjalan menggandeng Gala. Keduanya saling berpegangan tangan dengan erat. Keduanya berfoto di sebuah rooftop yang dihiasi cahaya golden hour, kedekatan keduanya terasa sangat hangat.