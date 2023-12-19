Ini 5 Manfaat Konsumsi Seledri bagi Kesehatan, Kurangi Peradangan hingga Baik untuk Pencernaan

SELEDRI merupakan jenis sayuran, dan juga tumbuhan obat yang banyak dipakai untuk bumbu masakan. Tanaman ini memiliki aroma yang khas dan baik untuk orang dengan penyakit maag.

Seledri sendiri dikenal sebagai sayuran yang kaya akan serat dan mineral yang yang salah satunya baik untuk pencernaan dan kardiovaskuler. Selain kedua manfaat tersebut, berikut lima manfaat seledri sebagaimana dilansir Healthline, Rabu (17/12/2023).

1. Sumber Antioksidan

Antioksidan melindungi sel, pembuluh darah, dan organ dari kerusakan oksidatif. Seledri mengandung vitamin C, beta karoten, dan flavonoid, namun setidaknya ada 12 jenis tambahan nutrisi antioksidan yang ditemukan dalam satu tangkai seledri.

Seledri juga sumber fitonutrien yang luar biasa, yang telah terbukti mengurangi kasus peradangan pada saluran pencernaan, sel, pembuluh darah, dan organ.

2. Mengurangi Peradangan

Peradangan kronis telah dikaitkan dengan banyak penyakit, termasuk radang sendi dan osteoporosis. Seledri dan biji seledri memiliki sekitar 25 senyawa anti inflamasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap peradangan dalam tubuh.

3. Baik untuk Pencernaan

Nutrisi antioksidan dan anti-inflamasinya menawarkan perlindungan ke seluruh saluran pencernaan. Polisakarida berbasis pektin dalam seledri, termasuk senyawa yang dikenal sebagai apiuman, telah terbukti mengurangi sakit maag, memperbaiki lapisan lambung, dan memodulasi sekresi lambung dalam penelitian pada hewan.

Selain itu kandungan air seledri yang tinggi, 95 persen ditambah serat larut dan tidak larut dalam jumlah banyak, berfungsi mendukung saluran pencernaan yang sehat.