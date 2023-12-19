Antisipasi Kemenkes Terkait Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Nataru

KASUS Covid-19 kini kembali meningkat. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kekhawatiran ini pula yang dirasakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakut Menular Kementerian Kesehatan RI, dr Imran Pambudi MPHM. Menurutnya, akhir tahun ini tentu ada potensi lonjakan kasus Covid, sebab terjadi mobilitas yang pesat di tengah masyarakat. Pihaknya pun melakukan antisipasi untuk mengatasi hal itu.

“Kita memonitor apakah ada varian baru di luar Omicron, terus kita juga buat surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan agar logistik dan tenaga disiapkan di akhir tahun ini, kemudian kita memperkuat surveilans,” ujar dr Imran saat ditemui dalam acara bincang akhir tahun bersama Kemenkes dan Ngobras tentang info kesehatan terkini di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Dokter Imran mengatakan, saat akhir tahun ini, banyak perusahaan jasa pengiriman tutup. Pihaknya mengimbau kepada fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan obat-obatan dan juga alat kesehatan.

“Kita sampaikan ke rumah sakit untuk siapkan oksigen, obat-obatan, itu harus disiapkan sudah kita lakukan. Sehingga ketika ada lonjakan mereka nggak kebingungan karena kehabisan obat dan alat kesehatan. Kita juga memantau ketersediaan ruang ICU bila ada pasien yang membutuhkan perawatan serius,” tuturnya.