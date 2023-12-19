Tips Konsumsi Sayur dengan Nikmat, Bisa Dibuat Sup

MENAMBAHKAN sayuran dalam menu harian Anda sangat disarankan. Pasalnya, sayur termasuk dalam makanan bergizi.

Tak hanya kaya serat dan vitamin, sayuran begitu bagus untuk kesehatan hingga meningkatkan imunitas.

Ada beberapa jenis sayuran yang bisa jadi pilihan Anda sebagai program meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, mungkin Anda masih bingung bagaimana cara yang tepat mengonsumsi sayuran ini agar menjaga imunitas tubuh.

Penasaran, bagaimana tips menjaga imunitas tubuh dengan mengonsumsi sayur-sayuran? Yuk simak informasinya dilansie Good RX Health, Selasa (19/12/2023).

1. Dibuat sup sayuran

Tips pertama adalah membuat sayuran menjadi sup yang lezat dan hangat. Sup adalah cara yang tepat untuk menyajikan berbagai sayuran.

Anda dapat memotong sayuran yang berbeda untuk ditambahkan ke sup berbahan dasar kaldu. Berbagai jenis sayuran seperti buncis, wortel, dan kentang bisa jadi santapan Anda saat memakan sup ini.

2. Dibuat jus

Anda juga bisa membuat jus sayuran menjadi minuman menyegarkan seperti jus. Cara ini tentu efektif untuk membuat Anda menambah daya tahan tubuh lewat sayur-sayuran.

Beberapa sayur yang bisa Anda jus seperti sawi, kale, wortel hingga tomat. Untuk memberi rasa segar, Anda bisa tambahkan nanas hingga lemon.