Mengenal Batu Empedu, Endapan Pencernaan yang Mengeras di Perut Bagian Kanan

MENGENAL Batu empedu, yaitu endapan dalam pencernaan yang mengeras. Empedu merupakan sebuah cairan yang diproduksi dalam hati. Sementara, kantong empedu berbentuk mirip buah pir terletak di perut bagian kanan.

Mengutip dari Mayo Clinic, Selasa (19/12/2023), kantong empedu berperan sebagai saluran pencernaan yang akan melepaskan empedu ke usus kecil. Beberapa penderita tidak membutuhkan operasi pengangkatan kantong empedu.

Sebab itu, jika penyakit ini tidak menyebabkan gejala serius, maka tidak memerlukan perawatan. Orang yang mengalami gejala dari batu empedu biasanya memerlukan operasi pengangkatan kandung empedu.

Batu empedu yang tidak menyebabkan tanda dan gejala biasanya tidak memerlukan perawatan.

Gejala Batu Empedu

Umumnya, batu empedu tidak memiliki gejala yang serius. Akan tetapi, jika penyakit ini telah diderita lama sehingga menyebabkan penyumbatan, maka berikut ini gejala yang akan timbul:

1. Mual

2. Sakit punggung

3. Nyeri pada batu empedu

4. Bahu kanan terasa ngilu

5. Perut bagian atas dan bawah nyeri secara tiba-tiba

Penyebab Batu Empedu

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan dengan tepat terkait penyebab penyakit batu empedu. Namun, para ahli mengungkapkan beberapa pemicu penyakit ini, antara lain:

1. Empedu mengandung bilirubin

Bilirubin merupakan bahan kimia yang memproduksi hasil pemecahan sel darah merah. Akibatnya akan terkena sirosis hari, infeksi saluran empedu, dan beberapa gangguan penyakit darah lainnya.

2. Kosongkan kantong empedu

Kantong empedu yang tidak kosong dengan baik akan membantu pembentukan batu empedu.

3. Empedu mengandung kolesterol

Jika empedu sudah terlalu banyak mengandung kolesterol, maka akan terjadi pengkristalan. Akibat dari kelebihan kolesterol, kristal itu berubah menjadi batu.