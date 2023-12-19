Kemenkes Sebut Varian Covid-19 JN.1 Tidak Ganas

DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Imran Pambudi MPHM menyebut Covid-19 varian JN.1 sudah menyebar di Indonesia.

Varian JN.1 ini merupakan varian turunan dari omicron yang bersifat cepat menular, tapi dengan fatalitas yang rendah. Meski demikian, dr Imran mengatakan perlu adanya kewaspadaan penularan dari varian ini.

“Yang sekarang ini (JN.1) ada perubahan kecil tapi tetap trainnya omicron. Kalau turunannya omicron tidak ganas dibanding delta,” ujar dr Imran saat ditemui dalam acara bincang akhir tahun bersama Kemenkes dan Ngobras tentang info kesehatan terkini, di Jakarta pada Selasa (19/12/2023).

Meski varian JN.1 ini tidak ganas, namun tetap ada kasus kematian akibat Covid-19 ini. Dokter Imran menjelaskan kematian yang terjadi pada pasien Covid-19 ini karena adanya penyakit penyerta atau komorbid.

“Kita terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan mutasi dari varian ini. Masyarakat pun harus tetap waspada,” katanya.

Berdasarkan data Kemenkes, sejak tanggal 6 sampai 18 Desember total kasus Covid-19 adalah 2.204 kasus. Untuk hari ini, kasus konfirmasi yang tercatat ada di angka 243 kasus, kasus sembuh 116 kasus, dan meninggal dunia dua orang.