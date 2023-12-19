Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Sebut Varian Covid-19 JN.1 Tidak Ganas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |22:19 WIB
Kemenkes Sebut Varian Covid-19 JN.1 Tidak Ganas
Kemenkes sebut Covid-19 varian baru tidak ganas (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Imran Pambudi MPHM menyebut Covid-19 varian JN.1 sudah menyebar di Indonesia.

Varian JN.1 ini merupakan varian turunan dari omicron yang bersifat cepat menular, tapi dengan fatalitas yang rendah. Meski demikian, dr Imran mengatakan perlu adanya kewaspadaan penularan dari varian ini.

“Yang sekarang ini (JN.1) ada perubahan kecil tapi tetap trainnya omicron. Kalau turunannya omicron tidak ganas dibanding delta,” ujar dr Imran saat ditemui dalam acara bincang akhir tahun bersama Kemenkes dan Ngobras tentang info kesehatan terkini, di Jakarta pada Selasa (19/12/2023).

Covid-19

Meski varian JN.1 ini tidak ganas, namun tetap ada kasus kematian akibat Covid-19 ini. Dokter Imran menjelaskan kematian yang terjadi pada pasien Covid-19 ini karena adanya penyakit penyerta atau komorbid.

“Kita terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan mutasi dari varian ini. Masyarakat pun harus tetap waspada,” katanya.

Berdasarkan data Kemenkes, sejak tanggal 6 sampai 18 Desember total kasus Covid-19 adalah 2.204 kasus. Untuk hari ini, kasus konfirmasi yang tercatat ada di angka 243 kasus, kasus sembuh 116 kasus, dan meninggal dunia dua orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement