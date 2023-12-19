Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penerima Alat Bantu Kesehatan Apresiasi Komitmen MNC Peduli: Semoga Dibukakan Lapangan Pekerjaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:50 WIB
Penerima Alat Bantu Kesehatan Apresiasi Komitmen MNC Peduli: Semoga Dibukakan Lapangan Pekerjaan
MNC Peduli bantu masyarakat berkebutuhan khusus. (Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)
KOMITMEN MNC Peduli untuk membantu masyarakat prasejahtera dilanjutkan dengan memberikan alat bantu kesehatan kepada warga di Kecamatan Gambir. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Gambir, Indarto mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan MNC Peduli. Menurutnya, ini bentuk kepedulian kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial.

“Kita mengapresiasi atas bantuan yang diberikan kepada warga kita, meski kecamatan kita berada di Ring satu, tapi masih ada daerah kita yang padat dan warga yang membutuhkan bantuan,” tutur Indarto.

Berdasarkan data yang dimiliki pihak Kecamatan Gambir, Indarto mengungkapkan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial. Diharapkan MNC Peduli dapat kembali menggelar kegiatan serupa demi membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

MNC Peduli

“Jadi memang warga membutuhkan bantuan seperti kursi roda dan alat bantu lainnya, karena mengingat secara administrasi masih banyak warga yang kurang mampu. Warga yang mendapat bantuan juga masih cukup banyak,” ujarnya.

“Semoga ke depannya disediakan lagi bantuan untuk diberikan kepada warga kita yang memang membutuhkan bantuan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli, dan ke depannya lebih sukses lagi,” kata Indarto.

Andreas Ndityomas, selaku penerima bantuan kaki palsu mengaku senang bisa diperhatikan oleh MNC Peduli. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan untuk membantu orang-orang yang mengalami hal serupa sepertinya bisa beraktivitas kembali.

Halaman:
1 2
      
