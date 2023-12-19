Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

MNC Peduli Bantu Masyarakat Berkebutuhan Khusus, Liliana: Semoga Mereka Dapat Beraktivitas Normal Kembali!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:30 WIB
MNC Peduli Bantu Masyarakat Berkebutuhan Khusus, Liliana: Semoga Mereka Dapat Beraktivitas Normal Kembali!
MNC Peduli bantu masyarakat berkebutuhan khusus. (Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)
A
A
A

MNC Peduli melanjutkan komitmen mereka dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat prasejahtera di wilayah Jakarta. Kali ini, bantuan yang diberikan berupa alat bantu kesehatan kepada warga di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Executive Chairwomen MNC Group mengungkapkan bahwa MNC Peduli akan terus memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mengingat, sudah ada lebih dari 1.000 bantuan operasi dan ratusan alat bantu kesehatan yang diberikan.

MNC Peduli

“Kami, sebagai MNC Peduli, selalu memberikan bantuan alat bantu kesehatan dan juga operasi bibir sumbing, serta operasi yang memang sulit dilakukan oleh masyarakat prasejahtera,” kata Liliana di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

“Jadi selama ini kita sudah memberikan bantuan operasi kepada lebih dari 1.000 orang yang membutuhkan, dengan berbagai macam penyakitnya,” ujarnya.

MNC Peduli memberikan bantuan untuk tujuh orang berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan untuk warga Duri Pulo dan Petojo. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Liliana Tanoesoedibjo di Gedung iNews Tower.

Liliana berharap bantuan yang diberikan MNC Peduli dapat membuat mereka yang berkebutuhan khusus dapat beraktivitas normal kembali. Selain itu, diharapkan bantuan tersebut dapat membuat mereka memiliki kehidupan lebih baik.

Halaman:
1 2
      
