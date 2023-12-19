Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Ayam Shihlin, Kaya Protein dan Enak

Kamis, 21 Desember 2023 |02:31 WIB
Resep Sarapan Ayam Shihlin, Kaya Protein dan Enak
Resep Ayam Shihlin. (Foto: Instagram)
RESEP sarapan yang bisa dibuat kali ini adalah ayam shihlin. Makanan ini berasal dari Taiwan, yang menawarkan ayam berbalut dengan tepung terigu. Ayam shihlin ini layakyanya fried chicken, hanya saja diiris tipis-tipis dan diberi bumbu lebih banyak.

Daripada membelinya di mall atau tempat perbelanjaan lainnya, lebih baik kita membuat sendiri di rumah. Dilansir dari akun Instagram @raradebtasari, berikut resep ayam shihlin atau yang juga dikenal sebagai Taiwan Chicken Crispy.

Bahan :

250 gr dada ayam

Bumbu marinasi:

1 sdt bumbu Ngo Hiong

2 siung bawang putih, haluskan.

1/2 sdt lada bubuk

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Bahan pelapis basah:

1 butir telur, kocok lepas

Bahan pelapis kering:

7 sdm tepung sagu

2 sdm tepung maizena

1/4 sdt garam

Bahan taburan:

1/2 sdt bumbu Ngi Hiong

1 sdt lada bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt cabai bubuk

