Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Mi Goreng Seafood, Praktis Tapi Tetap Mengenyangkan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |02:31 WIB
Resep Sarapan Mi Goreng Seafood, Praktis Tapi Tetap Mengenyangkan
Mi Goreng Seafood. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP sarapan kali ini adalah mi goreng seafood yang mudah untuk dibuat dan tentu saja tidak memakan waktu. Mi memang bisa menjadi pengganti nasi, sehingga cocok untuk dikonsumsi di pagi hari.

Nah, untuk menambah gizi serta proteinnya, Anda bisa menggabungkannya dengan seafood. berikut resepnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @tsaniwismono.

Bahan-bahan:

200 gram mie telur kering, rebus, tiriskan, balur 1 sdm minyak

50 gram udang

50 gram cumi, potong

3 butir bakso ikan, iris tipis

1/4 bawang bombay, cincang

2 lembar sawi putih (50 gram), potong

9 batang caisim (50 gram), potong

3 lembar kol (50 gram), rajang kasar

1 batang seledri, rajang halus

1 batang daun bawang, rajang halus

2 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

5 sdm kecap manis

2 sdm saus sambal

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt minyak wijen

3 sdm minyak goreng

2-3 sdm air

Bawang merah goreng

Bumbu Halus:

3 siung bawang putih

1 sdt merica butiran

3 butir kemiri

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement