Resep Sarapan Mi Goreng Seafood, Praktis Tapi Tetap Mengenyangkan

RESEP sarapan kali ini adalah mi goreng seafood yang mudah untuk dibuat dan tentu saja tidak memakan waktu. Mi memang bisa menjadi pengganti nasi, sehingga cocok untuk dikonsumsi di pagi hari.

Nah, untuk menambah gizi serta proteinnya, Anda bisa menggabungkannya dengan seafood. berikut resepnya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @tsaniwismono.

Bahan-bahan:

200 gram mie telur kering, rebus, tiriskan, balur 1 sdm minyak

50 gram udang

50 gram cumi, potong

3 butir bakso ikan, iris tipis

1/4 bawang bombay, cincang

2 lembar sawi putih (50 gram), potong

9 batang caisim (50 gram), potong

3 lembar kol (50 gram), rajang kasar

1 batang seledri, rajang halus

1 batang daun bawang, rajang halus

2 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

5 sdm kecap manis

2 sdm saus sambal

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt minyak wijen

3 sdm minyak goreng

2-3 sdm air

Bawang merah goreng

Bumbu Halus:

3 siung bawang putih

1 sdt merica butiran

3 butir kemiri