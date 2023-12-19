Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Apel Goreng ala Vindy Lee, Cocok untuk Jadi Kue Natal

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:01 WIB
Resep Apel Goreng ala Vindy Lee, Cocok untuk Jadi Kue Natal
Kue Apel Goreng. (Foto: X)
A
A
A

SELAIN memasang pohon natal dan dekorasi lainnya, perayaan natal rasanya tidak lengkap tanpa kue-kue natal. Salah satu kue yang lezat tapi juga mudah untuk dibuat yaitu Apel goreng atau yang lebih dikenal dengan Apple Fitters.

Rasa manis dengan tekstur yang renyah sangat cocok dipasangkan dengan teh hangat. Camilan ini juga sehat karena berbahan dasar buah apel. Lantas, bagaimana cara membuat apel goreng? Yuk simak resep apel goreng ala Chef Vindy Lee, dilansir dari akun X @VindyLee.

Bahan dasar Apel Goreng:

1 buah apel ukuran sedang atau besar

1 buah lemon

1/4 sendok teh kayu manis

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement