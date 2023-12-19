Resep Apel Goreng ala Vindy Lee, Cocok untuk Jadi Kue Natal

SELAIN memasang pohon natal dan dekorasi lainnya, perayaan natal rasanya tidak lengkap tanpa kue-kue natal. Salah satu kue yang lezat tapi juga mudah untuk dibuat yaitu Apel goreng atau yang lebih dikenal dengan Apple Fitters.

Rasa manis dengan tekstur yang renyah sangat cocok dipasangkan dengan teh hangat. Camilan ini juga sehat karena berbahan dasar buah apel. Lantas, bagaimana cara membuat apel goreng? Yuk simak resep apel goreng ala Chef Vindy Lee, dilansir dari akun X @VindyLee.

Bahan dasar Apel Goreng:

1 buah apel ukuran sedang atau besar

1 buah lemon

1/4 sendok teh kayu manis