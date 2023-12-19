Intip Kalori Cromboloni, Pastry Perancis yang Viral di TikTok

LINIMASA sosial media, terutama TikTok masih dihebohkan dengan viralnya salah satu pastry asal Perancis, Cromoboloni. Banyak orang, terutama anak muda yang begitu penasaran dengan dessert campuran dari pastry croissant dan bomboloni tersebut.

Tak hanya punya bentuk yang unik, atau teksturnya yang sangat renyah alias garing juga cromboloni hadir dengan rasanya yang manis karena biasanya cromboloni akan diisi dengan filling berbagai rasa seperti cokelat, vanila, stroberi, kacang-kacangan hingga green tea.

Namun, di tengah viralnya dessert cromboloni ini, pernahkah terpikir berapa kandungan kalori yang ada di dalamnya? Nah, mengutip laporan di akun Instagram, @flimtyfiber, Selasa (19/12/2023) cromboloni memiliki kalori yang cukup tinggi yakni mencapai 500 kkal per saji.

Menurut ahli gizi, Ayu Anisadiyah S.Gz, jumlah kalori ini dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan serta jumlah takarannya.