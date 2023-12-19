Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Sarapan Simpel untuk Anak Kosan yang Bikin Kenyang

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |03:30 WIB
3 Resep Sarapan Simpel untuk Anak Kosan yang Bikin Kenyang
Ilustrasi Resep Sarapan Simpel (Foto: Youtube)
A
A
A

REKOMENDASI 3 resep sarapan simpel untuk anak kosan dengan bahan-bahan praktis. Sebab dalam membuat hidangan makanan pastinya membutuhkan beberapa bahan yang mudah disiapkan supaya cita rasanya menjadi lezat .

Berikut resep sarapan simpel untuk anak kosan dari catatan Okezone:

1. Pancake

Pancake

Bahan-bahan

1/2 gelas susu putih cair

Mentega/butter

Vanilla extract (optional)

1 buah pisang yang sudah matang

1 buah telur

5 sdm Oat

Madu

Cara Membuat

Haluskan oat dengan chopper sampai menjadi seperti

Siapkan mangkok, masukkan pisang, lalu haluskan, tambah telur dan oat yang sudah di haluskan

Tambahkan susu, lalu aduk sampai merata semua bahan 

Siapkan teflon anti lengket, oleskan mentega, panaskan teflon, lalu masukkan adonan pancake satu persatu, jangan lupa di balik agar matang merata

Lalu angkat dan sajikan dengan toping favorit

Selamat menikmati

Halaman:
1 2
      
