REKOMENDASI 3 resep sarapan simpel untuk anak kosan dengan bahan-bahan praktis. Sebab dalam membuat hidangan makanan pastinya membutuhkan beberapa bahan yang mudah disiapkan supaya cita rasanya menjadi lezat .
Berikut resep sarapan simpel untuk anak kosan dari catatan Okezone:
1. Pancake
Bahan-bahan
1/2 gelas susu putih cair
Mentega/butter
Vanilla extract (optional)
1 buah pisang yang sudah matang
1 buah telur
5 sdm Oat
Madu
Cara Membuat
Haluskan oat dengan chopper sampai menjadi seperti
Siapkan mangkok, masukkan pisang, lalu haluskan, tambah telur dan oat yang sudah di haluskan
Tambahkan susu, lalu aduk sampai merata semua bahan
Siapkan teflon anti lengket, oleskan mentega, panaskan teflon, lalu masukkan adonan pancake satu persatu, jangan lupa di balik agar matang merata
Lalu angkat dan sajikan dengan toping favorit
Selamat menikmati