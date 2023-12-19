3 Resep Sarapan Simpel untuk Anak Kosan yang Bikin Kenyang

, Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |03:30 WIB

REKOMENDASI 3 resep sarapan simpel untuk anak kosan dengan bahan-bahan praktis. Sebab dalam membuat hidangan makanan pastinya membutuhkan beberapa bahan yang mudah disiapkan supaya cita rasanya menjadi lezat .

Berikut resep sarapan simpel untuk anak kosan dari catatan Okezone:

1. Pancake





Bahan-bahan

1/2 gelas susu putih cair

Mentega/butter

Vanilla extract (optional)

1 buah pisang yang sudah matang

1 buah telur

5 sdm Oat

Madu

Cara Membuat

Haluskan oat dengan chopper sampai menjadi seperti

Siapkan mangkok, masukkan pisang, lalu haluskan, tambah telur dan oat yang sudah di haluskan

Tambahkan susu, lalu aduk sampai merata semua bahan

Siapkan teflon anti lengket, oleskan mentega, panaskan teflon, lalu masukkan adonan pancake satu persatu, jangan lupa di balik agar matang merata

Lalu angkat dan sajikan dengan toping favorit

Selamat menikmati