Resep Makan Malam Oseng Mercon dan Tempe Goreng Tepung Kriuk

RESEP makan malam yang bisa dicoba kali ini adalah oseng mercon dan tempe goreng tepung kriuk. Paduan gurih dan kriuk bercampur dengan pedasnya oseng akan membuat Anda ketagihan.

Apalagi jika dinikmati dengan nasi panas, tentu saja akan membuat Anda nambah. Berikut ini resep oseng mercon dan tempe goreng tepung, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Bahan utama:

10 pasang hati-ampela ayam

1 sdm asam jawa, larutkan dengan sedikit air panas

Minyak goreng secukupnya

Bahan untuk dihaluskan:

6 butir bawang merah

3 siung bawang putih

4 buah cabai merah keriting

6 buah cabai rawit merah

2 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

2 cm lengkuas, memarkan

500 ml air kaldu ayam

2 sdm kecap manis

Garam dan gula pasir secukupnya

Cara membuat:

1. Bersihkan hati ampela, potong-potong. Lumuri dengan air asam jawa, diamkan selama 10 menit. Sisihkan.

2. Panaskan minyak, tumis bumbu halus bersama daun salam, serai dan lengkuas sampai harum. Tambahkan hati ampela, aduk sampai berubah warna.

3. Masukkan air kaldu ayam, kecap manis, garam dan gula pasir, aduk rata. Masak sampai air menyusut sebagian. Angkat.