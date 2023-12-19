RESEP makan siang kali ini adalah chicken popcorn yang dipadukan dengan sup jagung krim ayam. Perpaduan rasanya yang gurih dipadukan dengan kuah yang menyegarkan memang menjadi kombinasi yan pas.
Nah, berikut resep chicken popcorn dan sup jagung krim ayam, sebagaimana dikutip Okezone dari berbagai sumber.
Bahan-bahan:
1 tangkap dada fillet, potong kotak
Tepung bumbu siap saji, secukupnya
2 bawang putih, cincang halus
2 helai daun bawang
Parsley, secukupnya
1 sdm biji wijen
2 sdm butter
1 sdm minyak wijen
10 sdm cereal / sesuai selera
Garam jika perlu
Cara Membuat:
1. Balur ayam dan goreng sesuai petunjuk di kemasan tepung bumbu siap saji. Sisihkan;
2. Tumis bawang putih dengan butter hingga harum;
3. Masukkan cereal, biji wijen, dan minyak wijen aduk rata hingga keemasan;
4. Masukkan daun bawang. Angkat dan taburi dengan parsley.