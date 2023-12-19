Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Chicken Popcorn dan Sup Jagung Krim Ayam

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |03:32 WIB
Resep Makan Siang Chicken Popcorn dan Sup Jagung Krim Ayam
Chicken Popcorn. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan siang kali ini adalah chicken popcorn yang dipadukan dengan sup jagung krim ayam. Perpaduan rasanya yang gurih dipadukan dengan kuah yang menyegarkan memang menjadi kombinasi yan pas.

Nah, berikut resep chicken popcorn dan sup jagung krim ayam, sebagaimana dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Bahan-bahan:

1 tangkap dada fillet, potong kotak

Tepung bumbu siap saji, secukupnya

2 bawang putih, cincang halus

2 helai daun bawang

Parsley, secukupnya

1 sdm biji wijen

2 sdm butter

1 sdm minyak wijen

10 sdm cereal / sesuai selera

Garam jika perlu

Cara Membuat:

1. Balur ayam dan goreng sesuai petunjuk di kemasan tepung bumbu siap saji. Sisihkan;

2. Tumis bawang putih dengan butter hingga harum;

3. Masukkan cereal, biji wijen, dan minyak wijen aduk rata hingga keemasan;

4. Masukkan daun bawang. Angkat dan taburi dengan parsley.

