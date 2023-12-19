Resep Sarapan Batagor Ayam Ikan, Jajanan Bandung yang Jadi Camilan Terenak di Dunia

RESEP sarapan kali ini adalah batagor khas Bandung, yang baru saja dinobatkan sebagai camilan terenak oleh majalah TasteAtlas. Kuliner khas Bandung ini pun mudah dibuat dan cocok untuk menjadi makanan pembuka.

Resep batagor ini dibuat oleh Juara 3 MasterChef Indonesia Season 6, Ade Koerniawan, yang punya campuran tahu goreng serta lumuran bumbu kacang yang khas. Bukan hanya menggunakan ikan, batagor ini pun bisa dibuat dari daging ayam, berikut resepnya seperti dilansir dari akun Youtubenya:

Bahan Dasar Batagor:

- 250 Gr Daging Ayam

- 250 Gr Daging Ikan Tenggiri

- 4 Siung Bawang Putih

- 6 Siung Bawang Merah

- 100 Ml Air

- 2 Butir Telur

- 200 Gr Tepung Sagu

- 2 Sdm Kaldu Jamur

- 1 Sdt Garam

- 1 Sdt Merica Bubuk

- 1 Sdm Gula Pasir

- 1 Sdm Kecap Ikan (Opsional)

- Daun Bawang (Iris)

- Tahu Putih

- Kulit Pangsit

Bahan Bumbu Kacang:

- 200 Gr Kacang Tanah, Goreng, Haluskan

- 5 Siung Bawang Merah

- 3 Siung Bawang Putih

- 10 Buah Cabai Merah Keriting

- 4 Lembar Daun Jeruk

- 400 Ml Air

- 2 Sdm Kaldu Jamur

- 1 Sdt Garam

- ½ Sdt Merica Bubuk

- 1 Sdt Gula Pasir

- 2 Sdt Kecap Manis