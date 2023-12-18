Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Ivana Vuleta, Perut Sixpack Bikin Iri!

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:06 WIB
6 Potret Atlet Cantik Ivana Vuleta, Perut Sixpack Bikin Iri!
Ivana Vuleta. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Ivana Spanovic adalah seorang atlet lompat jauh asal Serbia yang terkenal sebagai juara dunia dalam ruangan sebanyak dua kali. Lahir pada 10 Mei 1990, di Zrenjanin, Serbia, dia pernah meraih gelar juara Eropa dalam ruangan sebanyak tiga kali dan merupakan juara Eropa bertahan.

Pada Kejuaraan Eropa dalam ruangan 2015, ia memenangkan medali emas, dan pada Kejuaraan Eropa 2016, ia kembali meraih medali emas. Ivana menjadi atlet trek dan lapangan nasional pertama yang mencatatkan prestasi dalam Kejuaraan Dunia Atletik Luar Ruangan IAAF pada tahun 2013.

Selain performanya di lapangan, paras manis Ivana juga kerap membuat banyak orang terpana. Nah, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Otot Perut yang Sempurna

Ivana Vuleta

Pada postingan Ivana Spanovic ini terlihat ia mengenakan bikini berwarna hitam. dan berpose di sebuah kolam renang. Dengan penambahan kalung mutiara yang membuat lehernya terlihat cantik. Otot perut Ivana yang terpapar sinar matahari terlihat jelas dan sangat hot.

Pose Seorang Model

Ivana Vuleta

Pada postingan Ivana selanjutnya terlihat ia mengenakan bra hijau yang dibalut dress tembus pandang berwarna hijau juga. Walaupun tanpa ada tambahan aksesoris Ivana tetap terlihat sangat cantik.

Gaya Feminim

Ivana Vuleta

Selanjutnya terlihat Ivana mengenakan kemeja navy berbahan kain satin yang dipadukan dengan rok yang berwarna sama namun memiliki motif gedung-gedung di bagian bawah roknya. Sebagai point outfitnya ini ia menambahkan sepatu heels merah.

“Love this outfit” Komen @jovana.beaum****

“Super gorgeous” Komen @marscob****

