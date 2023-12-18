Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Maria Vania Duduk di Tepi Ranjang Pakai Dress Pink, Netizen: Gemoy Meresahkan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |23:30 WIB
Potret Maria Vania Duduk di Tepi Ranjang Pakai Dress Pink, Netizen: Gemoy Meresahkan
Potret Maria Vania, (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
A
A
A

MARIA Vania merupakan presenter yang identik dengan penampilan seksi. Wanita asal Bandung ini, lewat akun sosial media pribadinya memang kerap memamerkan lekuk tubuhnya dengan pakaian yang ketat.

Contohnya lewat unggahan terbarunya di Instagram kali ini, penampilan Maria Vania selalu mencuri perhatian para penggemar dan netizen. Mengunggah dua foto terbarunya, Maria Vania terlihat berpose manja duduk di sisi ranjang dalam balutan off shoulder dress warna pink ketat yang menampilkan siluet tubuhnya dengan jelas.

“Not your baby girl,” tulis Maria Vania sebagai keterangan foto, dikutip dari Instagram @maria_vaniaa, Senin (19/12/2023)

Mengingat dress ketat yang dipakai Maria Vania berpotongan kerah off shoulder, sehingga dengan jelas menunjukkan tubuh bagian atas. Tubuh putih dan mulus Vania juga terpancar di foto ini.

Wanita berusia 32 tahun ini mempercantik tampilannya dengan pulasan makeup tebal. Terlihat Vania mengaplikasikan makeup bernuansa pink di eye shadownya dan lisptik warna coral di bibirnya dan rambut blow curly sebagai tata rambut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement