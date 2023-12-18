Potret Maria Vania Duduk di Tepi Ranjang Pakai Dress Pink, Netizen: Gemoy Meresahkan

MARIA Vania merupakan presenter yang identik dengan penampilan seksi. Wanita asal Bandung ini, lewat akun sosial media pribadinya memang kerap memamerkan lekuk tubuhnya dengan pakaian yang ketat.

Contohnya lewat unggahan terbarunya di Instagram kali ini, penampilan Maria Vania selalu mencuri perhatian para penggemar dan netizen. Mengunggah dua foto terbarunya, Maria Vania terlihat berpose manja duduk di sisi ranjang dalam balutan off shoulder dress warna pink ketat yang menampilkan siluet tubuhnya dengan jelas.

“Not your baby girl,” tulis Maria Vania sebagai keterangan foto, dikutip dari Instagram @maria_vaniaa, Senin (19/12/2023)

Mengingat dress ketat yang dipakai Maria Vania berpotongan kerah off shoulder, sehingga dengan jelas menunjukkan tubuh bagian atas. Tubuh putih dan mulus Vania juga terpancar di foto ini.

Wanita berusia 32 tahun ini mempercantik tampilannya dengan pulasan makeup tebal. Terlihat Vania mengaplikasikan makeup bernuansa pink di eye shadownya dan lisptik warna coral di bibirnya dan rambut blow curly sebagai tata rambut.