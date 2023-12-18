Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Dewi Tjandraningsih, Notaris dan Istri Kakorlantas Brigjen Pol Aan Suhanan

Lidia Pratama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |18:30 WIB
4 Potret Dewi Tjandraningsih, Notaris dan Istri Kakorlantas Brigjen Pol Aan Suhanan
Potret Dewi Tjandraningsih, (Foto: Facebook NTMCPolri)
A
A
A

POTRET Dewi Tjandraningsih, istri dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, baru-baru ini menjadi sorotan publik, karena kehadirannya yang sering terlihat mendampingi sang suami dalam berbagai tugas resminya.

Selain perannya sebagai istri Kakorlantas, Dewi diketahui juga berprofesi sebagai notaris. Berparas cantik dan berprestasi, istri Polisi satu ini juga gemar menulis sejumlah karya buku dan jurnal. Seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (18/12/2023)

1. Mendampingi sang suami: Dewi terlihat mengagumkan saat mendampingi suaminya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, dalam tugas resmi.

(Foto: Facebook @NTMCPOLRI)

2. Pesona Ibu Bhayangkari: Meski tidak di usia muda lagi, namun wajah Dewi yang memesona dan tampilan yang selalu terjaga jadi contoh Ibu Bhayangkari yang tidak hanya menonjolkan kecerdasan, tetapi juga keanggunan dan tampilan sempurna.

 

(Foto: Facebook @NTMCPOLRI)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement