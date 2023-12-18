4 Potret Dewi Tjandraningsih, Notaris dan Istri Kakorlantas Brigjen Pol Aan Suhanan

POTRET Dewi Tjandraningsih, istri dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, baru-baru ini menjadi sorotan publik, karena kehadirannya yang sering terlihat mendampingi sang suami dalam berbagai tugas resminya.

Selain perannya sebagai istri Kakorlantas, Dewi diketahui juga berprofesi sebagai notaris. Berparas cantik dan berprestasi, istri Polisi satu ini juga gemar menulis sejumlah karya buku dan jurnal. Seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (18/12/2023)

1. Mendampingi sang suami: Dewi terlihat mengagumkan saat mendampingi suaminya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, dalam tugas resmi.

(Foto: Facebook @NTMCPOLRI)

2. Pesona Ibu Bhayangkari: Meski tidak di usia muda lagi, namun wajah Dewi yang memesona dan tampilan yang selalu terjaga jadi contoh Ibu Bhayangkari yang tidak hanya menonjolkan kecerdasan, tetapi juga keanggunan dan tampilan sempurna.

(Foto: Facebook @NTMCPOLRI)