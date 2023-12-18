Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raffi Ahmad dan Nagita Jual Sofa Harganya Rp16 Juta, Netizen: Dompetku Menangis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |17:30 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Jual Sofa Harganya Rp16 Juta, Netizen: Dompetku Menangis
Raffi Ahmad, (Foto: Dok MPI)
A
A
A

TAK hanya sibuk jadi presenter kondang, Raffi Ahmad juga dikenal sebagai pebisnis andal dengan sejumlah bisnis, mulai dari kuliner, fashion, media, properti, hingga furniture rumah tangga yang ia jalani.

Ya, suami dari Nagita Slavina ini mulai merambah ke bisnis interior  dan furniture berkolaborasi dengan Kana Furniture- Kana RANS. Bisnis furniture dan interior rumah tangga, belum lama ini Raffi pun mempromosikan beberapa produknya di media sosial. Dalam keterangannya di Instagram, Raffi memprediksi produk sofanya itu akan menjadi tren di 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

“KANA dan RANS punya sesuatu yang spesial, playful, dan menggemaskan untuk melengkapi ruang di setiap rumah. Kolaborasi ini cukup personal karena Raffi dan Nagita terlibat langsung di setiap prosesnya,” bunyi keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @raffinagita1717, Senin (18/12/2023)

Dalam unggahan tersebut, ada dua tipe sofa yang dijual dengan tiga tipe, yakni yang single seat, one seat, dan triple seat. Harga sofa berdesain minimalis dan estetik ini dibandirol mulai dari Rp7,8 juta sampai Rp15,9 juta.

