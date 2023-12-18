INI 100 nama bayi laki-laki yang terinspirasi dari natal dan tahun baru. Hal ini wajib dipersiapkan oleh orangtua dalam menyambut sang buah hati. Sebab kelahiran anak merupakan hal yang istimewa, sakral dan membahagian.
Terlebih jika si jagoan kecil lahir pada bulan Desember, tepatnya dimomen natal dan tahun baru. Tentu banyak inspirasi nama baik yang bisa digunakan.
Berikut 100 nama bayi laki-laki yang terinspirasi dari natal dan tahun baru
Nama bayi laki-laki yang terinspirasi dari natal dan tahun baru berawalan A-C:
1. Alfred: Peri Natal
2. Abigail: Ayahku bergembira
3. Amani: Diberkati
4. Abner: Bapa yang terang
5. Arthur: mulia; berani
6. Alfredo: peri natal
7. Angelo: Malaikat
8. Andreas: Kuat;Pejuang
9. Antonius: Pendoa
10. Axel: Kedamaian; penuh semangat
11. Amaryllis: Berkilau. Nama unik untuk si kecil yang lahir di waktu Natal.
12. Angela: Utusan Tuhan. Berasal dari kata malaikat. Versi feminin lain dari nama ini adalah Angelica dan Angelina.
13. Belle: Cantik.
14. Beth: Rumah. Bentuk kecil dari Betlehem, kota tempat Yesus dilahirkan.
15. Carol: manusia bebas.
16. Chiara: Ringan dan jelas.
17. Christina: pengikut Kristus.
18. Cornelius : Bijaksana