HOME WOMEN LIFE

Safari ke Kampung Jawi, Siti Atikoh Beri Tips untuk Hemat Berbelanja

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:53 WIB
Safari ke Kampung Jawi, Siti Atikoh Beri Tips untuk Hemat Berbelanja
Siti Atikoh saat mengunjungi Kampung Jawi di Semarang, Jawa Tengah, (Foto: Devi Ari/Okezone)
A
A
A

Setelah maraton dan senam pagi di Semarang, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya ke Kampung Jawi, pusat kuliner dengan suasana pedesaan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan Siti Atikoh langsung disambut hangat oleh masyarakat yang ada di sana. Banyak yang bersalaman dan mengajak berfoto bersama.

Namun, tujuan Siti Atikoh datang ke tempat tersebut bukan hanya untuk ramah tamah saja dengan rakyat. Istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu langsung mengunjungi UMKM yang ada di sana. Siti Atikoh melihat ada banyak sekali hasil panen kelompok wanita tani (KWT), mulai dari telang, sambiloto, kemangi, dan masih banyak lagi lainnya.

Tidak hanya sampai di situ saja, Siti Atikoh pun menghampiri both milik anak SMK yang ada di sana. Satu yang membuatnya kagum yakni ketika mendengar cita-cita anak SMK yang ingin menjadi pengusaha.

“Ketika saya tanya anak SMK-nya nanti mau apa, mau kerja di hotel atau mau kerja di warung atau apa, katanya mau berwirausaha,” kata Atikoh.

