Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Gadis Cuaca Sugey Abrego, Tampilan Seksinya Bikin Susah Kedip

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |06:07 WIB
6 Potret Gadis Cuaca Sugey Abrego, Tampilan Seksinya Bikin Susah Kedip
Sugey Abrego. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUGEY Abrego merupakan aktris dan tokoh televisi asal Meksiko, tapi dia juga dikenal sebagai pembawa berita cuaca di Arriesga TV. Sugey memulai karirnya sebagai aktris dan membuat debutnya dalam acara Mujer Casos de la Vida Real pada tahun 2003.

Dia juga terkenal atas perannya dalam telenovela seperti Barrera de Amor, Sueños y Caramelos, Destilando Amor, dan La Rosa de Guadalupe. Ia juga mendapat peran dalam telenovela Un refugio para el amor yang dibintangi oleh Zuria Vega dan Gabriel Soto.

Kini, Abrego memiliki lebih dari 1,1 juta pengikut di Instagram dan terus bertambah. Memang, selain penampilannya yang cantik dia pun dikenal memiliki tubuh seksi, berikut penampilannya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose Berbaring

Sugey Abrego

Pada postingan Sugey Abrego ini terlihat mengenakan bodysuit berwarna biru dongker yang bagian dadanya memiliki mode v neck sampai ke bagian perut. Dan terdapat bagian-bagiannya yang terbuka dan membuatnya terlihat makin hot.

pose membungkuk

Sugey Abrego

Postingan Sugey selanjutnya terlihat ia sedang mengenakan sebuah busana berwarna krem dan terlihat berkilau. pada bagian pundaknya bermodel off shoulder dan lengannya berbentuk balon. Ia juga menggunakan sebuah mahkota yang simple dan terlihat tidak mengenakan bawahan.

Selfie Cantik

Sugey Abrego

Selanjutnya terlihat ia mengenakan baju berwarna biru tanpa lengan, dengan potongan dada rendah. Ditambah celana panjang hitam membuatnya terlihat semakin cantik.

“Hermosa” Komen @franc****

“wow!” Komen @joel_alvar****.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement