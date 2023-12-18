10 Jus Buah Terbaik untuk Kulit Sehat dan Glowing Alami

PUNYA kulit sehat berseri adalah dambaan banyak orang, makanya tak heran banyak orang rela menghabiskan banyak uang uang untuk melakukan perawatan kulit.

Selain perawatan dari luar, kulit sehat dan glowing alami tentunya juga bisa didapatkan lewat cara yang murah dan alami, yakni dengan sehari-hari mengonsumsi jus buah yang tepat

Jus yang terbuat dari berbagai buah-buahan mengandung multivitamin dan mineral yang membantu menjaga kulit Anda sehat dan bersih. Dari banyaknya buah, ada 10 jus yang terbaik untuk kulit seperti berikut ini. Simak uraiannya berikut ini, dikutip dari Times of India, Senin (18/12/2023)

1. Jus bit dan almond: Buah Bit dan jus almond kaya akan vitamin E dan antioksidan yang membantu dalam pemurnian dan detoksifikasi kulit.

BACA JUGA: 3 Dampak Buruk yang Terjadi jika Tidak Rutin Eksfoliasi

2. Semangka dan jus jeruk bali: Mengandung vitamin A dan C, antioksidan, dan kadar air yang tinggi. Sementara jeruk bali kaya akan kalium yang mendukung fungsi sel dan hidrasi kulit.

3. Jus wortel: Rutin Minum jus wortel memberikan Anda warna kulit yang merata dan melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.