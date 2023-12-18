3 Dampak Buruk yang Terjadi jika Tidak Rutin Eksfoliasi

KULIT wajah juga perlu dirawat dengan rangkaian perawatan tertentu agar bisa mendapatkan kulit yang mulus dan berseri. Apalagi cuaca panas dan tingginya polusi udara akhir-akhir ini, juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit lho.

Padatnya aktivitas kerap jadi penghalang Anda untuk tetap konsisten merawat kesehatan kulit wajah, sehingga sering kali melewatkan eksfoliasi wajah. Padahal, eksfoliasi menjadi salah satu kunci untuk memaksimalkan penyerapan produk skincare yang Anda Gunakan sehari-hari lho.

BACA JUGA: 5 Manfaat Es Batu untuk Perawatan Kulit Wajah yang Jarang Diketahui

Jika Anda tidak rutin melakukan eksfoliasi, maka sel kulit mati di wajah akan semakin menumpuk. Sehingga kotoran sisa kosmetik ataupun minyak mengisi pori-pori wajah yang dapat menimbulkan permasalahan baru lho.

Yakin masih ingin melewatkan eksfoliasi? Yuk simak beberapa dampak yang akan terjadi jika kulit jarang dieksfoliasi, dikutip dari berbagai sumber, Senin(18/12/2023):

1. Kulit menjadi kusam