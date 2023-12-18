Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Dampak Buruk yang Terjadi jika Tidak Rutin Eksfoliasi

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:11 WIB
3 Dampak Buruk yang Terjadi jika Tidak Rutin Eksfoliasi
Dampak buruk tidak eksfoilasi kulit wajah. (Foto: vanilla)
KULIT wajah juga perlu dirawat dengan rangkaian perawatan tertentu agar bisa mendapatkan kulit yang mulus dan berseri. Apalagi cuaca panas dan tingginya polusi udara akhir-akhir ini, juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit lho.

Padatnya aktivitas kerap jadi penghalang Anda untuk tetap konsisten merawat kesehatan kulit wajah, sehingga sering kali melewatkan eksfoliasi wajah. Padahal, eksfoliasi menjadi salah satu kunci untuk memaksimalkan penyerapan produk skincare yang Anda Gunakan sehari-hari lho.

Jika Anda tidak rutin melakukan eksfoliasi, maka sel kulit mati di wajah akan semakin menumpuk. Sehingga kotoran sisa kosmetik ataupun minyak mengisi pori-pori wajah yang dapat menimbulkan permasalahan baru lho.

Yakin masih ingin melewatkan eksfoliasi? Yuk simak beberapa dampak yang akan terjadi jika kulit jarang dieksfoliasi, dikutip dari berbagai sumber, Senin(18/12/2023):

1. Kulit menjadi kusam

Halaman:
1 2 3
      
