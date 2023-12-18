Tips Agar Pertumbuhan Tinggi Anak Berjalan Optimal, Begini Penjelasan Dokter

SETIAP orangtua tentu mengharapkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anaknya. Tidak sedikit dari mereka yang mengharapkan anaknya memiliki tinggi badan yang sesuai dengan usianya.

Namun siapa sangka, setiap anak nyatanya memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Bahkan ada pula yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, sehingga hal itu membuat para orangtua khawatir karena takut berpengaruh terhadap masa depannya.

Dokter Spesialis Anak sekaligus Health Educator, dr Ardi Santoso menjelaskan kondisi ini memang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah kondisi tinggi badan yang dialami tiap orang tidak serta merta dapat diperoleh dengan cara instan.

“Tips meninggikan badan semua itu tidak ada yang instan, kalau ingin anaknya tinggi dengan optimal itu yang pertama nutrisinya harus adekuat (dengan mengonsumsi) protein hewani,” kata dr Ardi, dikutip dalam Instagram miliknya @ardisantoso, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, masa-masa pertumbuhan memerlukan hormon yang optimal. Sehingga hal itu perlu dibantu dengan kebiasaan lainnya seperti istirahat yang cukup dan tidak terlalu sering melakukan kebiasaan begadang. Akan tetapi, tidak lupa juga dengan melakukan olahraga seperti berenang atau aktvitas apapun yang dapat membuat tubuh bergerak.

Karena di usia pertumbuhan, tubuh akan memerlukan kegiatan yang memiliki banyak bergerak dan tidak hanya sekedar diam.