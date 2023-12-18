Siti Atikoh Senam Bareng Ribuan Warga Madiun, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud!

SITI Atikoh Supriyanti istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo sambangi Lapangan Olahraga Madiun, Jawa Tengah, Senin (18/11/2023) pagi. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh melakukan senam Sicita (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) dengan ribuan masyarakat setempat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kedatangan Siti Atikoh disambut antusias oleh masyarakat. Semua langsung mendekat mengerubungi Siti Atikoh. Beberapa meminta foto bersama dan sebagian lainnya bersalaman.

Kehadiran Siti Atikoh ini rasanya sangat berkesan untuk masyarakat Madiun. Terlihat dari antusias masyarakat yang tiada hentinya. Namun, Siti Atikoh tidak menolak permintaan masyarakat yang ingin berfoto dan bersalaman dengannya.

Setelah beramah-tamah dengan warga, Siti Atikoh langsung mulai melaksanakan senam. Siti Atikoh yang mengenakan kaos hitam bertuliskan ‘Tas Tes’ di bagian depan dada bergerak dengan semangat. Diikuti dengan ribuan masyarakat yang hadir dengan memakai kaos warna merah. Senam ditutup dengan foto bersama antara Siti Atikoh dan seluruh peserta senam.

“Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi dengan bapak ibu di kota Madiun. Ini adalah wajah-wajah sehat, wajah-wajah bugar wajah perempuan dan wajah-wajah bugar,” kata Siti Atikoh menyapa warga setelah melakukan foto bersama.

“Wajah perempuan dan bapak-bapak yang siap menangkan Ganjar-Mahfud,” katanya.

Lebih lanjut, Siti Atikoh ingin semangat warga yang hadir bisa konsisten setiap harinya. Dengan begitu, nantinya masyarakat pun akan konsisten memperjuangkan kemajuan Indonesia.