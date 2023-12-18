Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Siti Atikoh Senam Bareng Ribuan Warga Madiun, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:00 WIB
Siti Atikoh Senam Bareng Ribuan Warga Madiun, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud!
A
A
A

SITI Atikoh Supriyanti istri capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo sambangi Lapangan Olahraga Madiun, Jawa Tengah, Senin (18/11/2023) pagi. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh melakukan senam Sicita (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) dengan ribuan masyarakat setempat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kedatangan Siti Atikoh disambut antusias oleh masyarakat. Semua langsung mendekat mengerubungi Siti Atikoh. Beberapa meminta foto bersama dan sebagian lainnya bersalaman.

Kehadiran Siti Atikoh ini rasanya sangat berkesan untuk masyarakat Madiun. Terlihat dari antusias masyarakat yang tiada hentinya. Namun, Siti Atikoh tidak menolak permintaan masyarakat yang ingin berfoto dan bersalaman dengannya.

Setelah beramah-tamah dengan warga, Siti Atikoh langsung mulai melaksanakan senam. Siti Atikoh yang mengenakan kaos hitam bertuliskan ‘Tas Tes’ di bagian depan dada bergerak dengan semangat. Diikuti dengan ribuan masyarakat yang hadir dengan memakai kaos warna merah. Senam ditutup dengan foto bersama antara Siti Atikoh dan seluruh peserta senam.

Siti Atikoh

“Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi dengan bapak ibu di kota Madiun. Ini adalah wajah-wajah sehat, wajah-wajah bugar wajah perempuan dan wajah-wajah bugar,” kata Siti Atikoh menyapa warga setelah melakukan foto bersama.

“Wajah perempuan dan bapak-bapak yang siap menangkan Ganjar-Mahfud,” katanya.

Lebih lanjut, Siti Atikoh ingin semangat warga yang hadir bisa konsisten setiap harinya. Dengan begitu, nantinya masyarakat pun akan konsisten memperjuangkan kemajuan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/483/2950472/caleg-partai-perindo-antonius-riyanto-gelar-senam-dan-cek-kesehatan-gratis-bareng-warga-rusun-cilincing-0Ot0e3kQiK.jpg
Caleg Partai Perindo Antonius Riyanto Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis Bareng Warga Rusun Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/481/2884380/partai-perindo-gelar-senam-pagi-dan-cek-kesehatan-gratis-untuk-warga-sunter-dalam-mHanpz0APU.jpg
Partai Perindo Gelar Senam Pagi dan Cek Kesehatan Gratis untuk Warga Sunter Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/483/2860966/pengertian-senam-irama-manfaat-unsur-dan-contoh-gerakan-JAADeciA7H.jpg
Pengertian Senam Irama, Manfaat, Unsur dan Contoh Gerakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/483/2859445/pengertian-senam-aerobik-jenis-manfaat-dan-gerakan-Wi05xQHq09.jpg
Pengertian Senam Aerobik, Jenis, Manfaat dan Gerakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/487/2778778/viral-senam-perut-bisa-kecilkan-perut-kenali-risikonya-menurut-para-ahli-n5HDHhaM9A.jpg
Viral Senam Perut Bisa Kecilkan Perut, Kenali Risikonya Menurut Para Ahli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/08/481/2683058/mengenal-wai-tan-kung-senam-yang-sangat-cocok-untuk-para-lansia-y3swsIGYsu.jpeg
Mengenal Wai Tan Kung, Senam yang Sangat Cocok untuk Para Lansia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement