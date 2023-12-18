4 Bahaya Terlalu Sering Konsumsi Minuman Boba

BELUM lama ini seorang remaja wanita asal Taiwan berusia 20 tahun mengalami masalah batu ginjal dalam tubuhnya. Setidaknya 300 batu ginjal berada dalam tubuh wanita tersebut, sehingga memerlukan tindakan operasi untuk mengatasinya.

Berkaca dari kondisi tersebut, lantas adakah penyakit atau permasalahan kesehatan lainnya jika seseorang terlalu sering mengonsumsi minuman boba?

Dilansir dari laman Darya Varia, Senin (18/12/2023) minuman boba atau bubble tea memang merupakan salah satu minuman yang berasal dari Taiwan yang sudah dikenal sejak awal 1980-an. Popularitasnya semakin meningkat ketika minuman teh terbuat dari susu dengan bola-bola kenyal tersebut dikonsumsi banyak orang.

Akan tetapi, jika hal tersebut dibiarkan justru akan menimbulkan beraneka macam masalah kesehatan terutama pada seseorang yang sering mengonsumsi minuman boba itu. Lantas permasalahan kesehatan apa saja yang terjadi? Berikut penjelasannya.

1. Kenaikan berat badan





Minuman boba merupakan salah satu minuman yang memiliki kandungan gula cukup tinggi, dengan berisikan kandungan seperti susu, krim, sirup, boba, dan juga bahan lainnya, membuat minuman itu tinggi akan kalori. Sehingga akan membuat penikmatnya mengalami kenaikan berat badan apabila mengonsumsi secara berlebihan.

2. Masalah pencernaan

Boba yang dibuat dari tepung tapioka tidak dapat dengan mudah dicerna oleh tubuh. Untuk itu, jika seseorang mengonsumsi minuman boba secara berlebihan akan membuat pencernaan kesulitan memprosesnya, dan tubuh tidak bisa mendapatkan asupan serat yang cukup.

Jika seseorang telah kekurangan serat dan nutrisi pada tubuhnya, maka permasalah pencernaan seperti sembelit akan mudah terjadi.