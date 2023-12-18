3 Dampak Buruk jika Malas Eksfoliasi Kulit

TAK hanya tubuh, kesehatan kulit wajah juga perlu dirawat dengan rangkaian perawatan tertentu agar bisa mendapatkan kulit yang mulus dan berseri. Apalagi cuaca panas dan tingginya polusi udara akhir-akhir ini juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit lho.

Padatnya aktivitas kerap jadi penghalang Anda untuk tetap konsisten merawat kesehatan kulit wajah, sehingga sering kali melewatkan eksfoliasi wajah. Padahal eksfoliasi menjadi salah satu kunci untuk memaksimalkan penyerapan produk skincare yang Anda Gunakan sehari-hari lho.

Jika Anda tidak rutin melakukan eksfoliasi, maka sel kulit mati di wajah akan semakin menumpuk. Sehingga kotoran sisa kosmetik ataupun minyak mengisi pori-pori wajah yang dapat menimbulkan permasalahan baru lho.

Yakin masih ingin melewatkan eksfoliasi? Yuk simak beberapa dampak yang akan terjadi jika kulit jarang dieksfoliasi, dikutip dari berbagai sumber, Senin (18/12/2023):

1. Kulit menjadi kusam





Sebanyak apapun produk pencerah wajah yang Anda aplikasikan tidak akan memberikan pengaruh pada kulit Anda, jika masih melewatkan eksfoliasi. Hal ini karena banyaknya sel kulit mati yang menumpuk di wajah, sehingga kandungan baik dari skincare tidak dapat berfungsi secara optimal.

Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari eksfoliasi untuk mengangkat kulit mati, sehingga Anda bisa mendapatkan kulit yang sehat dan ternutrisi dengan baik.

2. Kulit bertekstur dan pori-pori tersumbat

Memiliki kulit bertekstur tapi pilih menutupinya dengan make up? Ini bukanlah solusi yang tepat ya. Bagi Anda yang memiliki kulit bertekstur serta pori-pori yang tersumbat, jangan lagi ditutupi dengan make up, tuntaskan masalah tersebut dengan eksfoliasi.

Kulit bertekstur dan pori-pori tersumbat dapat menjadi langkah awal dari munculnya jerawat lho. Sebab banyak kotoran yang terkunci di dalam pori-pori dan tidak dibersihkan dengan maksimal. Bahkan cuci muka tak akan membantu Anda mengatasi masalah tersebut.