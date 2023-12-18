Advertisement
Siti Atikoh Jelaskan Manfaat Daun Kelor bagi Kesehatan, Bisa Atasi Masalah Stunting
Tangguh Yudha
Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |01:46 WIB
Siti Atikoh kenalkan manfaat daun kelor. (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
ISTRI Calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyampaikan manfaat olahan daun kelor saat melakukan kunjungan ke Kampung Jawi, Kota Semarang, Minggu 17 Desember 2023.

Menurutnya daun kelor bisa diolah sebagai masakan kaya nutrisi dan rendah kalori yang punya banyak khasiat, salah satunya adalah dapat digunakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan anak atau stunting.

"Ini (daun kelor) superfood, kalau di barat namanya morina, kalau (namanya) morina mahal. Daun kelor bisa dikombinasikan dengan telur, bakwan, juga sayur bayam. Ini bagus banget dan bisa dikonsumsi semua umur," katanya 