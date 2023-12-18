Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Covid-19 Melonjak Jelang Libur Panjang Nataru, Ini Protokol Kesehatan Sebelum Berlibur

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:00 WIB
Kasus Covid-19 Melonjak Jelang Libur Panjang Nataru, Ini Protokol Kesehatan Sebelum Berlibur
Protokol kesehatan Covid-19. (Foto: Freepik.com)
KASUS Covid-19 di Tanah Air kembali meningkat jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk mencegah penularan akibat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Sekadar informasi varian Covid-19 JN.1 tengah menjadi sorotan dunia. Setelah menyebabkan lonjakan kasus di Inggris, Amerika Serikat (AS), Islandia, Spanyol, dan Portugal, kini varian tersebut menyebar hingga negara tetangga Singapura.

Tentunya kondisi ini membuat masyarakat Indonesia menjadi panik. Terlebih saat ini Indonesia sendiri mencatat adanya kenaikan kasus positif sebanyak 200 orang per hari. Tentunya masyarakat harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini.

Nah bagi Anda yang berencana untuk berlibur atau berwisata selama libur panjang Nataru, ada baiknya mematuhi beberapa protokol kesehatan sebelum memutuskan untuk bepergian.

Covid-19

Protokol kesehatan yang dimaksud sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang disahkan pada 19 Juni 2020.

1. Pastikan diri dalam kondisi yang sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata.

2. Apabila sakit, di rumah saja. Istirahat cukup dan pastikan imunitas kembali dan tubuh fit sebelum memutuskan ke luar rumah.

3. Setelah tiba di rumah, terapkan protokol kedatangan seperti mandi dan ganti pakaian dan jangan lupa membersihkan peralatan yang dibawa ke luar seperti handphone, kacamata, tas dan barang-barang lainnya dengan desinfektan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
